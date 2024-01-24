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7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувався

Середа 24 січня 2024 19:21
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7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувався В’ячеслав Левицький (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Медики поділились історією воїна, який пройшов полон, втратив усі кінцівки на фронті, а зараз вчиться жити із протезами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Superhumans Center у Facebook.

Що відомо про пораненого героя

"Це наш супер В’ячеслав Левицький з Подільська Одеської області. У цивільному житті був водієм-експедитором. Воював на Херсонському напрямку. Важку травму отримав на Донеччині під Авдіївкою: прострілені ноги, тулуб, відморожені руки", - розповідають у центрі.

В’ячеслав 7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Потім вороги його взяли у полон до так званої ДНР, де пробув три дні без жодної медичної допомоги. Звідти його викупили чеченці на обмін. Вони ж ампутували йому всі чотири кінцівки.

7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувався7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувавсяНа В'ячеслава чекає тривала реабілітація (фото: GettyImages)

"Зараз В'ячеслав проходить реабілітацію, звикає та вчиться обслуговувати протези ніг, а також готується до протезування рук. Але вже зараз, без протезів верхніх кінцівок, самою куксою може самостійно знімати та одягати протези ніг, практично без сторонньої допомоги", - додають медики.

На В’ячеслава чекає довга реабілітація.

"З таким завзяттям та жагою все неодмінно вийде. Команда Superhumans зробить для цього все можливе і навіть більше, постійно надихаючись настроєм супера", - кажуть у центрі.

7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувався7 днів з пораненням пересувався в сірій зоні. Лікарі вразили історією воїна, що дивом врятувавсяВ'ячеславу допомагає його мама Тетяна (фото: GettyImages)

Раніше ми писали про воїна, який в окопі під Бахмутом отримав важкі поранення від гранати.

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