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7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся

Среда 24 января 2024 19:21
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7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся Вячеслав Левицкий (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Медики поделились историей воина, который прошел плен, потерял все конечности на фронте, а сейчас учится жить с протезами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Superhumans Center в Facebook.

Что известно о раненом герое

"Это наш супер Вячеслав Левицкий из Подольска Одесской области. В гражданской жизни был водителем-экспедитором. Воевал на Херсонском направлении. Тяжелую травму получил в Донецкой области под Авдеевкой: простреленные ноги, туловище, отмороженные руки", - рассказывают в центре.

Вячеслав 7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Затем враги его взяли в плен к так называемой ДНР, где пробыл три дня без медицинской помощи. Оттуда его выкупили чеченцы в обмен. Они же ампутировали ему все четыре конечности.

7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спассяВячеслава ждет длительная реабилитация (фото: GettyImages)

"Сейчас Вячеслав проходит реабилитацию, привыкает и учится обслуживать протезы ног, а также готовится к протезированию рук. Но уже сейчас, без протезов верхних конечностей, самой культей может самостоятельно снимать и одевать протезы ног практически без посторонней помощи", - добавляют медики.

На Вячеславе ждет длительная реабилитация.

"С таким рвением и жаждой все обязательно получится. Команда Superhumans сделает для этого все возможное и даже больше, постоянно вдохновляясь настроением супера", - говорят в центре.

7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спассяВячеславу помогает его мама Татьяна (фото: GettyImages)

Раньше мы писали о воине, который в окопе под Бахмутом получил тяжелые ранения от гранаты.

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