+7 днем, ветер и дождь: в Украине кардинально сменится погода

Погода в Украине полностью изменится уже к концу этой недели. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в стране самый теплый день, но уже с 16 по 18 октября все абсолютно поменяется.

Так, по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, пятница 15 октября принесет нам много дождей, которые охватят уже большую часть Украины. Преимущественно они будут умеренными, но в Карпатах - сильнее.

"Завтра осадки принесет атмосферный фронт, а вот в субботу прискачет к нам циклон с запада, который обусловит уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях", - добавила синоптик.

На Востоке и Юге 16 октября будет сухо (за исключением Харьковской области).

Что касается температуры в пятницу, то все еще тепло будет в южных, восточных и центральных областях (+18+23), кроме Винницкой и Черкасской областей (тут +15+18). До юго-востока похолодание доберется 18-19 октября.

Прохладнее завтра на Севере - около +12+15 градусов. А вот на Западе совсем похолодает - от +8 до +13-ти.

В Киеве в пятницу будет свежо - от +13 до +14 градусов, вероятен дождь. В субботу в столице будет ветрено, пасмурно и дождливо с температурой +11+12 градусов.

"А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7+9 градусов и ветрено", - огорчила Наталка Диденко.

Ранее мы писали, когда в Украине стартует отопительный сезон. В каких городах батареи нагреются по общенациональному графику 15 октября, а где это произойдет несколько позже.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на осень и зиму в Украине.