7 дивовижних переваг відмови від вина: ви цього могли не знати

Келих вина ввечері допомагає багатьом розслабитись після насиченого робочого дня. Однак, відмова від такого алкоголю має дуже багато переваг для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шкідливий вплив алкоголю на печінку та інші органи.
Зменшивши споживання алкоголю, ви даєте своїй печінці таку необхідну перерву. Це означає менше навантаження, дозволяючи їй відновлюватися та регенерувати. Коли ваша печінка отримає шанс відновитися, ви помітите покращення загального стану здоров’я та рівня енергії.
З часом велика кількість алкоголю притупляє вашу імунну систему та здатність організму до самовідновлення.
Такі симптоми, як розлад травлення та кислотний рефлюкс, можуть бути спричинені алкоголем, який подразнює травну систему. Після відмови ви зможете краще засвоювати поживні речовини, вітаміни та мінерали.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That!, WebMD та Priory.