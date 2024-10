7 дивовижних переваг відмови від вина: ви цього могли не знати

Раніше ми повідомляли, що трапиться з організмом, якщо щодня пити пиво.

Читайте також, яка кількість алкоголю підвищує ризик інсульту.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That!, WebMD та Priory.