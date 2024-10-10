UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

7 дивовижних переваг відмови від вина: ви цього могли не знати

Що станеться з організмом, якщо відмовитись від вина (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Келих вина ввечері допомагає багатьом розслабитись після насиченого робочого дня. Однак, відмова від такого алкоголю має дуже багато переваг для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шкідливий вплив алкоголю на печінку та інші органи.

Ви втратите вагу

Користь для печінки

Зменшивши споживання алкоголю, ви даєте своїй печінці таку необхідну перерву. Це означає менше навантаження, дозволяючи їй відновлюватися та регенерувати. Коли ваша печінка отримає шанс відновитися, ви помітите покращення загального стану здоров’я та рівня енергії. 

З часом велика кількість алкоголю притупляє вашу імунну систему та здатність організму до самовідновлення.

Такі симптоми, як розлад травлення та кислотний рефлюкс, можуть бути спричинені алкоголем, який подразнює травну систему. Після відмови ви зможете краще засвоювати поживні речовини, вітаміни та мінерали.

Раніше ми повідомляли, що трапиться з організмом, якщо щодня пити пиво.

Читайте також, яка кількість алкоголю підвищує ризик інсульту.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That!, WebMD та Priory.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яНапої