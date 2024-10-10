7 удивительных преимуществ отказа от вина: вы этого могли не знать

Вы потеряете вес

Польза для печени

Уменьшив потребление алкоголя, вы даете своей печени столь необходимый перерыв. Это означает меньшую нагрузку, позволяя ей восстанавливаться и регенерировать. Когда ваша печень получит шанс восстановиться, вы заметите улучшение общего состояния здоровья и уровня энергии.

Со временем большое количество алкоголя притупляет иммунную систему и способность организма к самовосстановлению.

Такие симптомы, как расстройство пищеварения и кислотный рефлюкс, могут быть вызваны алкоголем, раздражающим пищеварительную систему. После отказа вы можете лучше усваивать питательные вещества, витамины и минералы.