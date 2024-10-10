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7 удивительных преимуществ отказа от вина: вы этого могли не знать

Что произойдет с организмом, если отказаться от вина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бокал вина вечером помогает многим расслабиться после насыщенного рабочего дня. Однако отказ от такого алкоголя имеет очень много преимуществ для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о вредном влиянии алкоголя на печень и другие органы.

Вы потеряете вес

Польза для печени

Уменьшив потребление алкоголя, вы даете своей печени столь необходимый перерыв. Это означает меньшую нагрузку, позволяя ей восстанавливаться и регенерировать. Когда ваша печень получит шанс восстановиться, вы заметите улучшение общего состояния здоровья и уровня энергии.

Со временем большое количество алкоголя притупляет иммунную систему и способность организма к самовосстановлению.

Такие симптомы, как расстройство пищеварения и кислотный рефлюкс, могут быть вызваны алкоголем, раздражающим пищеварительную систему. После отказа вы можете лучше усваивать питательные вещества, витамины и минералы.

Раньше мы сообщали, что случится с организмом, если ежедневно пить пиво.

Читайте также, какое количество алкоголя повышает риск инсульта.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That!, WebMD и Priory.

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