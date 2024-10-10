7 удивительных преимуществ отказа от вина: вы этого могли не знать

Бокал вина вечером помогает многим расслабиться после насыщенного рабочего дня. Однако отказ от такого алкоголя имеет очень много преимуществ для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о вредном влиянии алкоголя на печень и другие органы.
Уменьшив потребление алкоголя, вы даете своей печени столь необходимый перерыв. Это означает меньшую нагрузку, позволяя ей восстанавливаться и регенерировать. Когда ваша печень получит шанс восстановиться, вы заметите улучшение общего состояния здоровья и уровня энергии.
Со временем большое количество алкоголя притупляет иммунную систему и способность организма к самовосстановлению.
Такие симптомы, как расстройство пищеварения и кислотный рефлюкс, могут быть вызваны алкоголем, раздражающим пищеварительную систему. После отказа вы можете лучше усваивать питательные вещества, витамины и минералы.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That!, WebMD и Priory.