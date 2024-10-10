7 удивительных преимуществ отказа от вина: вы этого могли не знать

Бокал вина вечером помогает многим расслабиться после насыщенного рабочего дня. Однако отказ от такого алкоголя имеет очень много преимуществ для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о вредном влиянии алкоголя на печень и другие органы.

Вы потеряете вес

Вино содержит много калорий, увеличивает аппетит и ослабляет силу воли. К тому же алкоголь нарушает работу гормонов голода в организме, грелина и лептина, что делает людей более голодными и менее удовлетворенными.

Поэтому чем больше вина выпьете, тем больше съедите пищи.

Если вы откажетесь от шести стаканов вина по 175 мл в неделю, вы уменьшите около 960 калорий, что эквивалентно трем гамбургерам.

Уменьшится риск нескольких видов рака

Алкоголь также является мощным канцерогеном группы 1. Он может вызвать рак, поскольку распадается в организме с образованием соединения, которое может повредить ДНК и увеличить риск развития семи типов рака, включая рак полости рта, печени, гортани, прямой кишки и молочной железы.

Также одним из побочных продуктов переваривания алкоголя является образование ацетальдегида, который может вызвать повреждение ДНК и блокировать синтез и восстановление.

В то же время этанол усиливает воспаление и окислительный стресс, что связано с повышенным риском рака.

Польза для печени

Печень является органом, выполняющим большую часть тяжелой работы по метаболизму алкоголя. Общеизвестно, что длительное, обильное употребление алкоголя вредит печени.

Степень воздействия алкоголя на печень зависит от человека, но женщины, как правило, подвержены повышенному риску. Цирроз печени может быть наиболее известным заболеванием печени, связанным с употреблением алкоголя.

Уменьшив потребление алкоголя, вы даете своей печени столь необходимый перерыв. Это означает меньшую нагрузку, позволяя ей восстанавливаться и регенерировать. Когда ваша печень получит шанс восстановиться, вы заметите улучшение общего состояния здоровья и уровня энергии.

Улучшится здоровье сердца

Красное вино часто рекомендуется как полезный для сердца напиток, который может снизить риск сердечных заболеваний. Однако некоторые исследования свидетельствуют о том, что у непьющих также меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и что многие исследования преувеличивают потенциальную пользу такого напитка.

Со временем большое количество алкоголя притупляет иммунную систему и способность организма к самовосстановлению.

Вы будете спать лучше

Большинство людей, отказавшихся от вина или любого алкоголя, объясняют, что их сон улучшился.

Вино и другой алкоголь действуют как успокаивающее средство, чтобы быстро заснуть, но затем это приводит к низкому качеству сна позже ночью. К тому же, алкоголь может вызвать бессонницу и дневную сонливость, а также сокращает время, проведенное в глубоком сне в течение второй половины ночи.

Сэкономьте деньги

Отказ от любого алкоголя - отличный способ немного улучшить свое финансовое положение. Можно попытаться отказаться от вина на 3 месяца и подсчитать, сколько денег удалось сэкономить, да еще и с пользой для здоровья.

Польза для желудка

Такие симптомы, как расстройство пищеварения и кислотный рефлюкс, могут быть вызваны алкоголем, раздражающим пищеварительную систему. После отказа вы можете лучше усваивать питательные вещества, витамины и минералы.