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7 дієвих способів, які допоможуть заощадити вам гроші

Як заощадити гроші під час війни (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через постійний ріст цін на продукти громадяни шукають способи економії. Щоб зберегти бюджет, допоможуть прості поради.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Al Jazeera.

Як економити

Щоб не жити від зарплати до зарплати та не "влізати" в борги, треба зрозуміти, які у вас реальні доходи та витрати.

До того ж коли ви йдете в магазин, то маркетологи постійно намагаються зробити все, аби ви купили якомога більше продуктів.

Щоб не витрачати зайві кошти, необхідно: 

  • скласти список покупок - суворо дотримуйтесь його і не купуйте нічого зайвого
  • купуйте все регулярно - найкращий день для покупок - будній. Потрібно обрати якийсь один день тижня і лише тоді ходити за продуктами
  • не проходьте біля різних солодощів і газованих напоїв, щоб не спокуситись і не купити зайвого
  • купуйте під час розпродажів. Особливо, якщо це стосується техніки чи меблів. Саме тоді можна зекономити гроші
  • оформіть дисконтну карту, яку пропонують магазини, щоб отримати переваги
  • ціни на бензин ростуть, а зекономити допоможе спокійне водіння та  технічне обслуговування машини, групові поїздки
  • рахунки на електрику будуть меншими, якщо користуватись енергоощадними лампочками, вимикайте техніку, коли не користуєтеся нею

Якщо користуватись порадами, то вже через певний час можна побачити результат.

До того ж експерти радять зменшити щомісячні підписки. Часто люди підписуються на різні онлайн-платформи, які можуть бути непотрібними. Варто профільтрувати свої витрати та уникнути зайвих.

Продавайте непотрібні речі

Можна переглянути гардероб і книжкові полиці. Якщо деякими речами не користуєтесь, то варто їх продати. Оголошення можна опублікувати у соцмережах або на профільних сайтах.

Зокрема, так ви і вивільните місце у домі, та ще й отримаєте додатковий прибуток.

Окрім того, старайтесь відкладати гроші щомісяця. Необов'язково відкладати величезні суми, але це потрібно робити регулярно.

Раніше ми повідомляли, де українці зберігають свої заощадження.

Також ми писали, в якій валюті краще зберігати гроші.

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