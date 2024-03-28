7 дієвих способів, які допоможуть заощадити вам гроші

Через постійний ріст цін на продукти громадяни шукають способи економії. Щоб зберегти бюджет, допоможуть прості поради.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Al Jazeera.
Щоб не жити від зарплати до зарплати та не "влізати" в борги, треба зрозуміти, які у вас реальні доходи та витрати.
До того ж коли ви йдете в магазин, то маркетологи постійно намагаються зробити все, аби ви купили якомога більше продуктів.
Щоб не витрачати зайві кошти, необхідно:
Якщо користуватись порадами, то вже через певний час можна побачити результат.
До того ж експерти радять зменшити щомісячні підписки. Часто люди підписуються на різні онлайн-платформи, які можуть бути непотрібними. Варто профільтрувати свої витрати та уникнути зайвих.
Можна переглянути гардероб і книжкові полиці. Якщо деякими речами не користуєтесь, то варто їх продати. Оголошення можна опублікувати у соцмережах або на профільних сайтах.
Зокрема, так ви і вивільните місце у домі, та ще й отримаєте додатковий прибуток.
Окрім того, старайтесь відкладати гроші щомісяця. Необов'язково відкладати величезні суми, але це потрібно робити регулярно.
Раніше ми повідомляли, де українці зберігають свої заощадження.
Також ми писали, в якій валюті краще зберігати гроші.