7 дієвих способів, які допоможуть заощадити вам гроші

Через постійний ріст цін на продукти громадяни шукають способи економії. Щоб зберегти бюджет, допоможуть прості поради.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Al Jazeera .

Як економити

Щоб не жити від зарплати до зарплати та не "влізати" в борги, треба зрозуміти, які у вас реальні доходи та витрати.

До того ж коли ви йдете в магазин, то маркетологи постійно намагаються зробити все, аби ви купили якомога більше продуктів.

Щоб не витрачати зайві кошти, необхідно:

скласти список покупок - суворо дотримуйтесь його і не купуйте нічого зайвого

купуйте все регулярно - найкращий день для покупок - будній. Потрібно обрати якийсь один день тижня і лише тоді ходити за продуктами

не проходьте біля різних солодощів і газованих напоїв, щоб не спокуситись і не купити зайвого

купуйте під час розпродажів. Особливо, якщо це стосується техніки чи меблів. Саме тоді можна зекономити гроші

оформіть дисконтну карту, яку пропонують магазини, щоб отримати переваги

ціни на бензин ростуть, а зекономити допоможе спокійне водіння та технічне обслуговування машини, групові поїздки

рахунки на електрику будуть меншими, якщо користуватись енергоощадними лампочками, вимикайте техніку, коли не користуєтеся нею

Якщо користуватись порадами, то вже через певний час можна побачити результат.

До того ж експерти радять зменшити щомісячні підписки. Часто люди підписуються на різні онлайн-платформи, які можуть бути непотрібними. Варто профільтрувати свої витрати та уникнути зайвих.

Продавайте непотрібні речі

Можна переглянути гардероб і книжкові полиці. Якщо деякими речами не користуєтесь, то варто їх продати. Оголошення можна опублікувати у соцмережах або на профільних сайтах.

Зокрема, так ви і вивільните місце у домі, та ще й отримаєте додатковий прибуток.

Окрім того, старайтесь відкладати гроші щомісяця. Необов'язково відкладати величезні суми, але це потрібно робити регулярно.