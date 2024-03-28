7 действенных способов, которые помогут сэкономить вам деньги
Из-за постоянного роста цен на продукты граждане ищут способы экономии. Чтобы сохранить бюджет, помогут простые советы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Al Jazeera.
Как экономить
Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не "влезать" в долги, нужно понять, какие у вас реальные доходы и расходы.
К тому же, когда вы идете в магазин, то маркетологи постоянно пытаются сделать все, чтобы вы купили как можно больше продуктов.
Чтобы не тратить лишние средства, необходимо:
- составить список покупок - строго соблюдайте его и не покупайте ничего лишнего
- покупайте все регулярно - лучший день для покупок - будний. Нужно выбрать один день недели и только тогда ходить за продуктами
- не проходите мимо разных сладостей и газированных напитков, чтобы не соблазниться и не купить лишнего
- покупайте во время распродаж. Особенно если это касается техники или мебели. В это время можно сэкономить деньги
- оформите дисконтную карту, которую предлагают магазины, чтобы получить преимущества
- цены на бензин растут, а сэкономить поможет спокойное вождение и техническое обслуживание машины, групповые поездки
- счета на электричество будут меньше, если пользоваться энергосберегающими лампочками, выключайте технику, если не пользуетесь ею
Если пользоваться советами, то через некоторое время можно увидеть результат.
К тому же эксперты советуют снизить ежемесячные подписки. Часто люди подписываются на разные онлайн-платформы, которые могут быть ненужными. Следует профильтровать свои расходы и избежать лишних.
Продавайте ненужные вещи
Можно посмотреть гардероб и книжные полки. Если некоторыми вещами не пользуетесь, то следует их продать. Объявление можно опубликовать в соцсетях или на профильных сайтах.
В частности, так вы и освободите место в доме, да еще получите дополнительную прибыль.
Кроме того, старайтесь откладывать деньги ежемесячно. Необязательно откладывать огромные суммы, но это нужно делать регулярно.
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