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7 действенных способов, которые помогут сэкономить вам деньги

Четверг 28 марта 2024 18:36
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7 действенных способов, которые помогут сэкономить вам деньги Как сэкономить деньги во время войны (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянного роста цен на продукты граждане ищут способы экономии. Чтобы сохранить бюджет, помогут простые советы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Al Jazeera.

Как экономить

Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не "влезать" в долги, нужно понять, какие у вас реальные доходы и расходы.

К тому же, когда вы идете в магазин, то маркетологи постоянно пытаются сделать все, чтобы вы купили как можно больше продуктов.

Чтобы не тратить лишние средства, необходимо:

  • составить список покупок - строго соблюдайте его и не покупайте ничего лишнего
  • покупайте все регулярно - лучший день для покупок - будний. Нужно выбрать один день недели и только тогда ходить за продуктами
  • не проходите мимо разных сладостей и газированных напитков, чтобы не соблазниться и не купить лишнего
  • покупайте во время распродаж. Особенно если это касается техники или мебели. В это время можно сэкономить деньги
  • оформите дисконтную карту, которую предлагают магазины, чтобы получить преимущества
  • цены на бензин растут, а сэкономить поможет спокойное вождение и техническое обслуживание машины, групповые поездки
  • счета на электричество будут меньше, если пользоваться энергосберегающими лампочками, выключайте технику, если не пользуетесь ею

Если пользоваться советами, то через некоторое время можно увидеть результат.

К тому же эксперты советуют снизить ежемесячные подписки. Часто люди подписываются на разные онлайн-платформы, которые могут быть ненужными. Следует профильтровать свои расходы и избежать лишних.

Продавайте ненужные вещи

Можно посмотреть гардероб и книжные полки. Если некоторыми вещами не пользуетесь, то следует их продать. Объявление можно опубликовать в соцсетях или на профильных сайтах.

В частности, так вы и освободите место в доме, да еще получите дополнительную прибыль.

Кроме того, старайтесь откладывать деньги ежемесячно. Необязательно откладывать огромные суммы, но это нужно делать регулярно.

Ранее мы сообщали, где украинцы хранят свои сбережения.

Также мы писали, в какой валюте лучше хранить деньги.

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