7 действенных способов, которые помогут сэкономить вам деньги

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Al Jazeera .

Как экономить

Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не "влезать" в долги, нужно понять, какие у вас реальные доходы и расходы.

К тому же, когда вы идете в магазин, то маркетологи постоянно пытаются сделать все, чтобы вы купили как можно больше продуктов.

Чтобы не тратить лишние средства, необходимо:

составить список покупок - строго соблюдайте его и не покупайте ничего лишнего

покупайте все регулярно - лучший день для покупок - будний. Нужно выбрать один день недели и только тогда ходить за продуктами

не проходите мимо разных сладостей и газированных напитков, чтобы не соблазниться и не купить лишнего

покупайте во время распродаж. Особенно если это касается техники или мебели. В это время можно сэкономить деньги

оформите дисконтную карту, которую предлагают магазины, чтобы получить преимущества

цены на бензин растут, а сэкономить поможет спокойное вождение и техническое обслуживание машины, групповые поездки

счета на электричество будут меньше, если пользоваться энергосберегающими лампочками, выключайте технику, если не пользуетесь ею

Если пользоваться советами, то через некоторое время можно увидеть результат.

К тому же эксперты советуют снизить ежемесячные подписки. Часто люди подписываются на разные онлайн-платформы, которые могут быть ненужными. Следует профильтровать свои расходы и избежать лишних.

Продавайте ненужные вещи

Можно посмотреть гардероб и книжные полки. Если некоторыми вещами не пользуетесь, то следует их продать. Объявление можно опубликовать в соцсетях или на профильных сайтах.

В частности, так вы и освободите место в доме, да еще получите дополнительную прибыль.

Кроме того, старайтесь откладывать деньги ежемесячно. Необязательно откладывать огромные суммы, но это нужно делать регулярно.