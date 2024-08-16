7 детективних серіалів з класним сюжетом, від яких не відірватися до останнього епізоду

"Люцифер"

Багатосерійна історія, у якій ви побачите не тільки цікаві детективні лінії, а ще й гумор, кохання та головного героя, який мусить обрати між добром та злом. Сюжет сподобається і тим, хто фанатіє від ситкомів, і тим, хто любить гарну гру акторів.

"Ганнібал"

У цьому серіалі розповідається про агента ФБР, який звертається по допомогу до психіатра Ганнібала Лектера. Разом вони намагаються знайти маніяка. Сюжет динамічний, а тому вам не доведеться сумувати.

"Лютер"

Історія про детектива Лютера, якому доводиться балансувати між пошуком злочинців та спробами відновити стосунки з дружиною. Головний герой має дуже непростий характер, а тому нерідко потрапляє у ситуації, за якими цікаво спостерігати.

"Каштановий чоловічок"

Міні-серіал розповість про серію загадкових вбивств, яких поєднує одне - біля кожної жертви потім знаходять маленьку фігурку з каштанів. Детективи з'ясовують, що все це може бути пов'язано зі зникненням доньки відомого політика.

"Чорний список"

Серіал про злочинця, за яким полює молода детектив, вразить вас не тільки хитрістю головного героя. Несподівані сюжетні повороти перетворили цю історію з банальної на незвичайну.

"Як уникнути покарання за вбивство"

Дуже популярний серіал про злочини та захист у минулому "рвав" усі рейтинги. І якщо ви не бачили, як викладачка-адвокатка вчить студентів юридичної школи перетворитися з невпевнених у собі правозахисників на справжніх "акул" своєї справи, обов'язково подивіться.

"Тіло як доказ"

А цей серіал зацінять фани медичних ситкомів. У ньому ви побачите цікаві детективні історії, а також лінію стосунків та спроб жінки-нейрохірурга знайти своє щастя та не дати роботі себе поглинути.