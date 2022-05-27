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67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием

Тина Кароль с отцом (фото: instagram.com/_fantina)
Автор: Дмитрий Войналович

Отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны и стал на защиту Украины с оружием в руках в начале полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на почтенный возраст Григория Самуиловича - ему 67 лет.

Об этом звездная певица рассказала в большом интервью ежедневной французской газете Le Figaro.

Кароль призналась, что волнуется за отца, но уважает и принимает его решения.

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Также в интервью Кароль поблагодарила французов.

Ранее Кароль говорила, что ее родители - Григорий Самуилович и Светлана Андреевна - не захотели покидать Украину, однако при этом им и пришлось уехать из родного Киева. Они убегали из столицы от российских оккупантов так же, как когда-то ее бабушка убегала из Киева, спасаясь от немецких захватчиков во время Второй мировой войны.

Напомним, на днях Тина Кароль поразила японцев во время выступления в рамках благотворительного концерта, во время которого она собирала деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате вторжения России на нашу землю.

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Тина Кароль