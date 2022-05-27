67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням

Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони і став на захист України зі зброєю в руках на початку повномасштабного вторгнення РФ. І це не дивлячись на поважний вік Григорія Самуїловича - йому 67 років.

Кароль зізналася, що хвилюється за батька, але поважає і приймає його рішення.

Раніше Кароль говорила, що її батьки - Григорій Самуїлович та Світлана Андріївна - не захотіли покидати Україну, однак при цьому їм й довелося виїхати з рідного Києва. Вони тікали зі столиці від російських окупантів так само, як колись її бабуся тікала з Києва, рятуючись від німецьких загарбників під час Другої світової війни.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль вразила японців під час виступу в рамках благодійного концерту, під час якого вона збирала гроші на підтримку України та людей, долі яких зазнали руйнувань внаслідок вторгнення Росії на нашу землю.