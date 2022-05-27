ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 12:50
67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням Тіна Кароль з батьком (фото: instagram.com/_fantina)
Автор: Дмитрий Войналович

Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони і став на захист України зі зброєю в руках на початку повномасштабного вторгнення РФ. І це не дивлячись на поважний вік Григорія Самуїловича - йому 67 років.

Про це зіркова співачка розповіла у великому інтерв'ю щоденній французькій газеті Le Figaro.

Кароль зізналася, що хвилюється за батька, але поважає і приймає його рішення.

"Мій батько міг виїхати з країни, коли йому було 67 років, але вирішив залишитися захищати Україну. Вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти...", - сказала артистка.

67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням

Тіна Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Співачка хоче повернутися на батьківщину, але не знає, коли це вийде зробити.

"Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, ​​я не знаю, коли я зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити", - зізналася Тіна.

Також у інтерв'ю Кароль подякувала французам. Особливо за те, як громадяни цієї країни прийняли і приймають біженців з України.

"Також хочу наголосити: ми прагнемо, щоб ви були в безпеці. Ви не усвідомлюєте, як вам пощастило, що не доводиться воювати", - додала артистка.

67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням

Тіна Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Раніше Кароль говорила, що її батьки - Григорій Самуїлович та Світлана Андріївна - не захотіли покидати Україну, однак при цьому їм й довелося виїхати з рідного Києва. Вони тікали зі столиці від російських окупантів так само, як колись її бабуся тікала з Києва, рятуючись від німецьких загарбників під час Другої світової війни.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль вразила японців під час виступу в рамках благодійного концерту, під час якого вона збирала гроші на підтримку України та людей, долі яких зазнали руйнувань внаслідок вторгнення Росії на нашу землю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність