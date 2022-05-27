67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням

Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони і став на захист України зі зброєю в руках на початку повномасштабного вторгнення РФ. І це не дивлячись на поважний вік Григорія Самуїловича - йому 67 років.

Кароль зізналася, що хвилюється за батька, але поважає і приймає його рішення.

" Мій батько міг виїхати з країни, коли йому було 67 років, але вирішив залишитися захищати Україну. Вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти...", - сказала артистка.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Співачка хоче повернутися на батьківщину, але не знає, коли це вийде зробити.

"Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, ​​я не знаю, коли я зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити", - зізналася Тіна.

Також у інтерв'ю Кароль подякувала французам. Особливо за те, як громадяни цієї країни прийняли і приймають біженців з України.

" Також хочу наголосити: ми прагнемо, щоб ви були в безпеці. Ви не усвідомлюєте, як вам пощастило, що не доводиться воювати", - додала артистка.