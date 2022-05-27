67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України. Співачка приголомшила зізнанням
Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони і став на захист України зі зброєю в руках на початку повномасштабного вторгнення РФ. І це не дивлячись на поважний вік Григорія Самуїловича - йому 67 років.
Про це зіркова співачка розповіла у великому інтерв'ю щоденній французькій газеті Le Figaro.
Кароль зізналася, що хвилюється за батька, але поважає і приймає його рішення.
"Мій батько міг виїхати з країни, коли йому було 67 років, але вирішив залишитися захищати Україну. Вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти...", - сказала артистка.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/_fantina)
Співачка хоче повернутися на батьківщину, але не знає, коли це вийде зробити.
"Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, я не знаю, коли я зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити", - зізналася Тіна.
Також у інтерв'ю Кароль подякувала французам. Особливо за те, як громадяни цієї країни прийняли і приймають біженців з України.
"Також хочу наголосити: ми прагнемо, щоб ви були в безпеці. Ви не усвідомлюєте, як вам пощастило, що не доводиться воювати", - додала артистка.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/_fantina)
Раніше Кароль говорила, що її батьки - Григорій Самуїлович та Світлана Андріївна - не захотіли покидати Україну, однак при цьому їм й довелося виїхати з рідного Києва. Вони тікали зі столиці від російських окупантів так само, як колись її бабуся тікала з Києва, рятуючись від німецьких загарбників під час Другої світової війни.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль вразила японців під час виступу в рамках благодійного концерту, під час якого вона збирала гроші на підтримку України та людей, долі яких зазнали руйнувань внаслідок вторгнення Росії на нашу землю.