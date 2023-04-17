65-річний українець встановив новий спортивний рекорд, і розкрив секрет відмінної форми

Як зізнається харків'янин, тренувався він за особливою системою на тлі постійних вибухів через російські обстріли міста. Так, замість того, щоб спускатися в укриття, чоловік приступав до фіззарядки.

"Це заспокоює нервову систему. Воно бубух-бубух, а ти віджимаєшся, тренуєшся", - сказав пан Олександр.

Перший і другий рекорди

Минулого літа він встановив рекорд з безперервного віджиму на брусах у своїй віковій категорії.

Олександр Мілевський раніше відзначився на брусах (фото: скріншот з відео)

"Саме в пік прильотів, сирен, тривог, ракетних ударів встановлювався перший рекорд України. Ось на таких людях, на таких харків’янах і тримається, мабуть, міцність нашої нації", - сказала керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Після брусів Мілевський сконцентрувався на віджиманні від підлоги. Тренувався протягом місяця через день, щоб дати організму помірне навантаження.

Коли 16 квітня фіксували новий рекорд, спочатку ледве встигали вираховувати жими, а вже до кінця пан Олександр все ж таки значно сповільнився, проте не припиняв виконання вправи.

"Найбільша кількість віджимань від підлоги на двох руках. Виконано у віці 65 років і 2 місяці. Ми маємо час - 60 секунд, і кількість - 63 рази. Навіть більше, ніж ви сподівалися", - зазначають фіксатори рекорду.

Олександр Мілевський із Харкова отримав сертифікат про рекорд (фото: скріншот з відео)

Харків'янин розповів про систему тренувань і назвав головний секрет

Пан Олександр із підліткового віку професійно займався бігом. Харків'янин каже, що для підтримання відмінної форми йому допомагають регулярні тренування, а також міцний сон.

А ось головним секретом успіху чоловік називає корисний сніданок.

"Вівсянка, горіхи волоські, курага. І десь хвилин через 40 іду тренуватися", - розповідає він.

Наразі Олександр Мілевський на спортивному майданчику вже зібрався готуватися до третього рекорду - тепер із підтягування.

Відео: 65-річний харків'янин встановив новий спортивний рекорд України