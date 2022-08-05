ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

64-річний пенсіонер з Бучі сам підбив бензовоз окупантів у лютому: історія героя

Новость на русском →
Буча, П'ятниця 05 серпня 2022 10:35
64-річний пенсіонер з Бучі сам підбив бензовоз окупантів у лютому: історія героя Пенсіонер з Бучі підбив бензовоз окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пенсіонер з Бучі своїми руками підбив бензовоз окупантів у лютому 2022 року.

Історію відважного українця розповіло видання "Радіо Свобода".

Як все відбувалося

У лютому 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення росіян в Україну, 64-річний Валентин Дідковський побачив величезну колону загарбників з боку Бучі.

Напередодні він отримав від побратимів трофейний російський гранатомет РПГ-18 і гранати РГД-5, вирішив їх використовувати – і почав бій із загарбниками. А потім ще й зміг повідомити їхні координати ЗСУ.

Українець підготував гранатомет і чотири гранати. Все це відбувалося 27 лютого.

"Я глянув, а вони вже близько, в 30 метрах. Я зайшов за будинок, у мене там біля паркану стояв причіп, я тихесенько заліз, спершу побачив один БТР, потім БМП пішла, другий БТР, танк пройшов. Я побачив бензовоз і вистрілив з гранатомета", - згадує події того дня пенсіонер.

За словами чоловіка, коли він підбив бензовоз все стало горіти. Навіть зараз видно обгоріле дерево на тому місці.

"Я свого життя не пошкодую на цих...." - говорив він на відео з вулиць зруйнованої Бучі.

Син Валентина пишається вчинком батька і зараз допомагає йому відновлювати будинок.

Нагадаємо, що у Бучі місцеві жителі роздають урожай нужденним безкоштовно.

Ми раніше писали про те, що мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя