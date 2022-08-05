64-річний пенсіонер з Бучі сам підбив бензовоз окупантів у лютому: історія героя
Пенсіонер з Бучі своїми руками підбив бензовоз окупантів у лютому 2022 року.
Історію відважного українця розповіло видання "Радіо Свобода".
Як все відбувалося
У лютому 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення росіян в Україну, 64-річний Валентин Дідковський побачив величезну колону загарбників з боку Бучі.
Напередодні він отримав від побратимів трофейний російський гранатомет РПГ-18 і гранати РГД-5, вирішив їх використовувати – і почав бій із загарбниками. А потім ще й зміг повідомити їхні координати ЗСУ.
Українець підготував гранатомет і чотири гранати. Все це відбувалося 27 лютого.
"Я глянув, а вони вже близько, в 30 метрах. Я зайшов за будинок, у мене там біля паркану стояв причіп, я тихесенько заліз, спершу побачив один БТР, потім БМП пішла, другий БТР, танк пройшов. Я побачив бензовоз і вистрілив з гранатомета", - згадує події того дня пенсіонер.
За словами чоловіка, коли він підбив бензовоз все стало горіти. Навіть зараз видно обгоріле дерево на тому місці.
"Я свого життя не пошкодую на цих...." - говорив він на відео з вулиць зруйнованої Бучі.
Син Валентина пишається вчинком батька і зараз допомагає йому відновлювати будинок.
Нагадаємо, що у Бучі місцеві жителі роздають урожай нужденним безкоштовно.
Ми раніше писали про те, що мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.