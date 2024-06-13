63-річна жінка, яка вийшла заміж за 26-річного хлопця, готується стати мамою

Шеріл Маккейн познайомилася з Кораном два роки тому, коли він прийшов на заправку, де вона працювала касиром. Роман 61-річної жінки та 24-річного хлопця розвивався поступово і пройшов певний час до того, як вони опинилися в одному ліжку.

"Минув деякий час, щоб усе просунулося. Після того, як ми вперше займалися коханням, Коран зізнався, що був незайманим. Я була вражена, але він сказав, що чекав на потрібну людину, що змусило мене відчути себе такою особливою", - розповіла Шеріл.

63-річна Шеріл та 26-річний Коран (фото: instagram.com/leolove_3)

21 вересня 2023 року жінка вийшла заміж за свого коханого і незабаром вони почали говорити про спільну дитину. Пара найняла сурогатну матір, щоб допомогти їм народити дитину. І на Шеріл посипалися критика та гнівні коментарі.

Однак жінка не сумнівається у здатності виховати дитину, адже вона вже виростила своїх сімох. А її мати дожила до 100 років, тому Шеріл впевнена, що встигне поставити дитину на ноги.

63-річна Шеріл та 26-річний Коран (фото: instagram.com/leolove_3)

Оскільки задіяна сурогатна мати, процес був трохи складнішим. Пара зазвичай займалася коханням щовечора, а іноді й двічі. Однак її коханому прийшлося рятувати сперму, щоб підготовити її до запліднення і прийшлося зменшити кількість сексу.

"Стрес і відсутність інтимних стосунків справді почали впливати на наш шлюб", - зазналася Шеріл.

Їм було важко знайти потрібну сурогатну матір, бо деякі жінки просто хотіли грошей. Але зараз все владналося і вже до кінця цього року Шеріл та Коран стануть батьками.

63-річна Шеріл скоро стане мамою (фото: instagram.com/leolove_3)

І хоча вони у захваті від перспективи спільної дитини, яка має народитися одразу після Різдва, не всі поділяють їхній ентузіазм. Шестеро з семи дітей Шеріл зараз відмовляються з нею розмовляти.

А ще їм прийшлося отримати купу негативних коментарів на сторінках в Instagram та на сторінці OnlyFans Корана. Не обійшлося і без жорсткого тролінгу в мережі.

"Люди кажуть, що я можу не дожити до того, як нашій дитині виповниться 18 років, але нікому не обіцяють, що вони будуть бачити свою дитину до 18 років, ніхто не знає, що станеться у майбутньому - незалежно від віку", - наголошує Шеріл.