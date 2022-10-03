"62 дні не виходила на прогулянки": матір розповіла про лейтенантку поліції з Маріуполя, яка в полоні у окупантів

Ймовірно дівчина зараз перебуває в колонії в Оленівці.

За словами жінки, доньку назвали в честь Богоматері. Мар'яна - маленька і худенька за статурою, але боєць по життю.

Родина жила в Маріуполі поряд із "Азовсталлю". Зокрема, у перші дні вторгнення дівчина разом із 15-річною сестрою Аліною опинилися у підземеллях заводу. Мар'яна у бомбосховищі допомагала військовим і цивільним.

22-річна Мар'яна Чечелюк (bbc.com)

Сестри виходили із "Азовсталі" гуманітарним коридором для цивільних 1 травня. Однак, на фільтрації в Новоазовську Мар'яну затримали російські окупанти.

Через деякий час зі дзвінка незнайомої дівчини Наталія дізналася, що її донька в Донецьку і її два місяці тримали в окремій камері.

"Моя дитина 62 дні не виходила на прогулянки, не бачила сонця", - сказала жінка.

Як розповіла волонтерка з Маріуполя, 27 червня Мар'яну перевезли в Оленівку.

Родина вже звернулася в усі інстанції, які відповідають за звільнення полонених. Однак, дівчину поки повернути не можуть.

"Скільки йде здоров'я, коли чекаєш ті списки обміну, а в них немає твоєї дитини. Руки опускаються, але збираєшся з силами й починаєш все заново. Це як замкнуте коло… Я завжди просила за всіх дітей. За всіх доньок і синів. Дуже хочу, щоб всі повернулися і матері обняли своїх дітей", - розповіла вона.

Також Наталія додала, що жодній матері не бажає пережити того, що переживає вона.

Мар'яна Чечелюк з сестрою, мамою і татом (bbc.com)