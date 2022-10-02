Скільки людей повернулись з російського полону з початку війни: Маляр назвала цифру
Станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, загалом було здійснено 24 обміни полоненими. Додому повернулись 808 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.
"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - пояснює Маляр.
З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було здійснено 380 особистих прийомів та проведено більше 3 тисяч консультацій телефоном.
"Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців", - зауважила Маляр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - вдалося звільнити з полону 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
Також під час останнього обміну полоненими додому повернулись чотири українські герої та двоє цивільних.
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