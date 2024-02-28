"610 днів мріяв не вмерти". Історія військового, який пережив пекло російського полону

Історія колишнього полоненого

Миколі 50 років, він родом з Волинської області. На війну пішов добровольцем. Під Червоним Лиманом після бою потрапив у російський полон.

"Побачив своїми очима справжні російські бараки, в яких перебувало до тисячі людей в одному приміщенні. Камери, де не було ковтка свіжого повітря, де їли стоячи. Каша, хліб та шматочок оселедця привели до дистрофії, схуд на 35 кг", - розповідає лікар історію Миколи.

Колишній полонений зізнається, що він по 16 годин на добу стояв та благав Господа дати можливість повернутись додому. Щодня його мучив страх за трьох діточок, сім’ю та Україну. За словами Миколи, 610 днів перебуваючи у полоні, він мрія вижити.

Микола пройшов 5 російських таборів

"П’ять російських таборів, подібних до концентраційних, про які читав в книгах, пройшов Микола. Від довгого стояння наступила атрофія нижніх кінцівок. Коли падав на підлогу, то одержував гумовою палицею по ребрах", - каже Риженко.

Він додає, що у полоні Миколу мучили страхи, що сім’ю, світ та Україну вже ніколи не побачить. У ці хвилини йому дуже хотілося вмерти.

У полоні з наших військових знущалися зомбовані й жорстокі наглядачі, які примушували їх вчити російські вірші.

"Микола зізнався, що сьогодні вперше посміхнувся, чекаючи родину в лікарні Мечникова, відчуваючи теплі почуття по всьому тілу. Каже: в кожного своє щастя. Микола сьогодні дарує свою душу без залишку", - розповідає лікар.

На пост Риженка відреагувало багато українців, які у коментарях дякують Миколі за захист України та бажають швидко відновити своє здоров'я.