61-летняя женщина о помолвке с 24-летним возлюбленным: "наша сексуальная жизнь фантастическое, между нами химия"

Кто такие Шерил МакГрегор и Коран Маккейн

Будущие любовники познакомились, когда Корану было всего 15 лет. Произошло это в фаст-фуд ресторанчике Dairy Queen американского штата Джорджия, где Шерил работала обычной официанткой. При этом, до прошлого года между МакГрегор и Маккейном не было никаких романтических чувств.

Шерил МакГрегор и Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Но в прошлом году все закрутилось.

"Раньше я видел ее каждый день, она всегда была так счастлива. Но тогда (4 ноября 2020 года) она была печальной... Я спросил ее, что не так, и она заплакала", - цитирует парня Daily Mail.

Оказалось, женщина была расстроена из-за того, что ее видео с танцами в TikTok получали очень злые комментарии - люди оскорбляли ее и говорили, что она слишком стара для того, чтобы танцевать и вообще пользоваться "молодежными" социальными сетями.

Шерил МакГрегор и Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Коран помог ей успокоиться. А потом даже они сняли несколько роликов, на которых танцевали уже вместе. Видео стали вирусными. А пара сблизилась и со временем их отношения переросли в романтические.

"Сначала мы соединились на духовном уровне. Потом пошли на свидание, и я сказал ей, что я испытываю к ней романтическое влечение. Она сказала, что тоже влюбляется в меня, но не уверена, что мы должны переступать черту, ведь друзья не всегда остаются друзьями, когда встречаются...", - рассказал Коран.

Но все же они начали встречаться.

"Между ним и мной есть что-то такое, чего я никогда не чувствовала... Все мои предыдущие мужчины были злыми. А Коран - добрый, светлый, просто удивительный человек! Между нами особая химия. Мы много через что прошли вместе и это сближает нас еще сильнее!" - говорит Шерил.

Шерил МакГрегор и Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Шерил, к слову, лишь на шесть лет моложе бабушки Корана, а ее младшая дочь - старше его (всего у МакГрегор семеро детей).

"Никто не воспринимал наши отношения серьезно, все думали, что мы шутим, что это ради хайпа. Даже ее дети осудили мать за то, что она закрутила роман с молодым чернокожим мужчиной... Ей было очень больно. Ей было больно, за то, что она воспитывала своих детей такими, как они стали... А моя семья принимала наши отношения, потому что родители видели, что я счастлив", - рассказывает Коран.

Шерил МакГрегор и Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Шерил и Коран активно ведут свой аккаунт в TikTok. Но ежедневно тысячи людей пишут под их видео оскорбительные комментарии, называя женщину "зомби", "ходячим мертвецом", пишут: "зачем вы ее выкопали" или "отведите ее в дом престарелых" и тому подобное.

"Иногда я плачу... Это так ужасно... Я постоянно пытаюсь вернуть себе самооценку, но это очень трудно", - признается женщина.

Шерил МакГрегор и Коран Маккейн

Парень поддерживает ее во всем и говорит: она - его королева.

"Люди не понимают, что хоть ей 61 год, но она в душе чувствует себя на 20! И это же замечательно!" - говорит Коран.

Кстати, по словам Шерил, их "сексуальная жизнь - фантастическая". Недавно пара даже завела аккаунт OnlyFans, где публикует эротические и другие откровенные фото- и видеоматериалы. И на них подписано очень много людей.

Сейчас счастливая пара старается сохранять позитив, несмотря на всю ненависть, которая выливается на них в сети. Ведь с каждым днем людей, которые поддерживают Шерил и Корана становится все больше и больше.

"Не ищите любовь. Она найдет вас сама", - резюмирует счастливая 61-летняя невеста.

Счастливые Шерил МакГрегор и Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)