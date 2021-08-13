61-річна жінка про заручини з 24-річним коханим: "наше сексуальне життя фантастичне, між нами хімія"

Хто такі Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн

Майбутні коханці познайомилися, коли Корану було всього 15 років. Сталося це у фаст-фуд-ресторанчику Dairy Queen американського штату Джорджія, де Шеріл працювала звичайною офіціанткою. При цьому, до минулого року між МакГрегор і Маккейном не було жодних романтичних почуттів.

Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Але минулого року все закрутилось.

"Раніше я бачив її кожен день, вона завжди була така щаслива. Але тоді (4 листопада 2020 року) вона була сумною... Я запитав її, що не так, і вона заплакала", - цитує хлопця Daily Mail.

Виявилося, жінка була засмучена через те, що її відео з танцями у TikTok отримували дуже злі коментарі - люди ображали її і казали, що вона занадто стара для того, аби танцювати і взагалі користуватися "молодіжними" соціальними мережами.

Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Коран допоміг їй заспокоїтися. А потім навіть вони зняли кілька роликів, на яких танцювали вже разом. Відео стали вірусними. А пара зблизилася і з часом їхні стосунки переросли у романтичні.

"Спочатку ми з'єдналися на духовному рівні. Потім пішли на побачення, і я сказав їй, що я відчуваю до неї романтичний потяг. Вона сказала, що теж закохується у мене, але не впевнена, що ми повинні переступати межу, адже друзі не завжди залишаються друзями, коли зустрічаються...", - розповів Коран.

Але все ж вони почали зустрічатися.

"Між ним і мною є щось таке, чого я ніколи не відчувала... Усі мої попередні чоловіки були злими. А Коран - добрий, світлий, просто дивовижна людина! Між нами особлива хімія. Ми багато через що пройшли разом і це зближує нас ще сильніше!" - каже Шеріл.

Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Шеріл, до слова, лише на шість років молодша за бабусю Корана, а її молодша дочка - старша за нього (всього у МакГрегор семеро дітей).

"Ніхто не сприймав наші стосунки серйозно, всі думали, що ми жартуємо, що це заради хайпу. Навіть її діти засудили матір за те, що вона закрутила роман з молодшим чорношкірим чоловіком... Їй було дуже боляче. Їй було боляче, за те, що вона виховувала своїх дітей такими, як вони стали... А моя сім'я приймала наші стосунки, бо батьки бачили, що я щасливий", - розповідає Коран.

Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)

Шеріл і Коран активно ведуть свій акаунт у TikTok. Але щодня тисячі людей пишуть під їхніми відео образливі коментарі, називаючи жінку "зомбі", "ходячим мерцем", пишуть: "навіщо ви її викопали" чи "відведіть її до будинку престарілих" тощо.

"Іноді я плачу... Це так жахливо... Я постійно намагаюся повернути собі самооцінку, але це дуже важко", - зізнається жінка.

Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн

Хлопець підтримує її у всьому і каже: вона - його королева.

"Люди не розуміють, що хоч їй 61 рік, але вона у душі відчуває себе на 20! І це ж чудово!" - каже Коран.

До речі, за словами Шеріл, їхнє "сексуальне життя - фантастичне". Нещодавно пара навіть завела акаунт OnlyFans, де публікує еротичні і інші відверті фото- і відеоматеріали. І на них підписано дуже багато людей.

Зараз щаслива пара намагається зберігати позитив, незважаючи на всю ненависть, яка виливається на них у мережі. Адже з кожним днем людей, які підтримують Шеріл і Корана стає все більше й більше.

"Не шукайте кохання, тому що воно знайде вас саме", - резюмує щаслива 61-річна наречена.

Щасливі Шеріл МакГрегор і Коран Маккейн (фото: instagram.com/leolove_3)