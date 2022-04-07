61-річний легендарний футболіст взяв в руки автомат і пішов захищати Україну (фото)
Легендарний футболіст Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча", взяв в руки автомат і пішов захищати Україну. Але спочатку... роздав військовим ЗСУ автографи.
Фото він опублікував у Facebook.
"Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух! Все це і багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ.
Ми з вами! Миру Україні, і слава кожному хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу Землю і наш вільний, героїчний Народ!" - написав спортсмен.
Фото: Ігор Бєланов взяв в руки автомат (facebook.com/igor.belanov)
Ігор Бєланов - легендарний український форвард
Ігор Іванович Бєланов народився 25 вересня в Одесі. Він радянський і український футболіст, нападник, лауреат "Золотого м'яча" 1986 рок.
Віце-чемпіон Європи-1988. Володар Кубка кубків-1986.
Грав за одеські СКА й "Чорноморець", київське "Динамо", німецькі клуби "Боруссія" й "Айнтрахт". Завершив кар’єру гравця Бєланов у маріупольському "Металургу".
Фото: Ігор Бєланов в молодості (wikipedia)
Бєланов входить до топ-100 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian. Єдиний радянський футболіст, який забив три голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.
Раніше ми писали, що Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку.
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