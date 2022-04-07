61-річний легендарний футболіст взяв в руки автомат і пішов захищати Україну (фото)

Легендарний футболіст Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча", взяв в руки автомат і пішов захищати Україну. Але спочатку... роздав військовим ЗСУ автографи.

Фото він опублікував у Facebook .

"Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух! Все це і багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ.

Ми з вами! Миру Україні, і слава кожному хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу Землю і наш вільний, героїчний Народ!" - написав спортсмен.

Фото: Ігор Бєланов взяв в руки автомат (facebook.com/igor.belanov)

Ігор Бєланов - легендарний український форвард

Ігор Іванович Бєланов народився 25 вересня в Одесі. Він радянський і український футболіст, нападник, лауреат "Золотого м'яча" 1986 рок.

Віце-чемпіон Європи-1988. Володар Кубка кубків-1986.

Грав за одеські СКА й "Чорноморець", київське "Динамо", німецькі клуби "Боруссія" й "Айнтрахт". Завершив кар’єру гравця Бєланов у маріупольському "Металургу".

Фото: Ігор Бєланов в молодості (wikipedia)

Бєланов входить до топ-100 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian. Єдиний радянський футболіст, який забив три голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.