60-секундний тест, який покаже ваш справжній вік та силу фізичної підготовки

60-секундний тест на міцність

Тест розроблений для тих, хто хоче оцінити свою силу та витривалість. Ця швидка оцінка дасть миттєве уявлення про ваше становище. Унікальність цього тесту полягає в його простоті. Зокрема, не потрібне спеціальне обладнання, і його можна виконувати будь-де.

Цей тест побудований для оцінки сили та витривалості тіла всього за одну хвилину. Кожен рух націлений на важливу область функціональної форми.

Віджимання (0-20 секунд)

Виконайте якомога більше віджимань за 20 секунд, зберігаючи правильну форму. Якщо необхідно, замініть, роблячи віджимання на колінах, але враховуйте лише повний діапазон повторень.

Запишіть загальну кількість віджимань.

Віджимання (фото: Freepik)

Присідання (20-40 секунд)

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, і виконайте якомога більше присідань за 20 секунд.

Присідання (фото: Freepik)

Планка (40-60 секунд)

Утримуйте стандартну планку передпліччя протягом решти 20 секунд. Якщо ви впали до закінчення часу, запам’ятайте, скільки секунд ви утримували це положення.

Намагайтеся залучати прес ​​та підтримувати пряму лінію від голови до п’ят.

Присідання (фото: Freepik)

Результати тестування

Ваші показники в кожному розділі тесту дають змогу зрозуміти різні аспекти вашої фізичної форми. Мета полягає не лише в досягненні високих показників, а й у тому, щоб ви могли підтримувати правильну форму та контроль. Сила, витривалість і стабільність відіграють важливу роль у фізичній підготовці.

Відмінний фізичний вік (молодший за ваш реальний вік)

Це включає 15+ віджимань, 20+ присідань, повне 20-секундне утримання на планці. Це означає, що ваша м'язова витривалість і сила значно перевищують середні для вікової групи.

Ваше тіло перебуває у відмінному стані.

Середній вік фізичної підготовки (відповідає вашому віку)

Результати такі: 10-14 віджимань, 12-19 присідань, 15-19 секунд утримання на планці.

Ваше тіло перебуває у здоровій функціональної сили, але є куди рости. Дотримання збалансованого режиму тренувань може допомогти вам покращити свої результати.

Нижче середнього віку фізичної підготовки (старше вашого фактичного віку)

Менш як 10 віджимань, 12 присідань та 15 секунд утримання планки.

Ваша м’язова витривалість потребує покращення, і включення силових тренувань у ваш розпорядок дня може покращити загальну фізичну форму.

Подумайте про додавання регулярних силових тренувань і вправ на витривалість до свого тижневого розкладу.

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