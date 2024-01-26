UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

60-річний Бред Пітт зробив пластику обличчя: який вигляд зараз має актор (відео)

Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі почалося ширитися відео, на якому лікар коментує зовнішність Бреда Пітта, яка здається нестаріючою, і розповідає, що голлівудській зірці вдалося повернути час на 30 років назад за допомогою дороговартісної пластичної операції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram косметолога і блогера Dr Jonny.

Бред Пітт зробив пластику обличчя

Лікар припустив, що актор зробив собі підтяжку обличчя - і заплатив за неї 120 тисяч доларів.

У своєму ролику експерт порівняв фото Пітта з Оскару 2020 з кадрами, зробленими у липні минулого року на Вімблдоні.

Бред Пітт "до" та "після" пластичної операції (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)

Дивлячись на ці знімки, звісно, складно не помітити, що колишній Анджеліни Джолі став мати набагато кращий вигляд: зникли вікові зморшки, шкіра більше не в'яла, та й загалом зник втомлений вигляд.

На підтяжку обличчя вказує і те, що біля вуха у зірки з'явився характерний для цієї операції невеликий шрам.

Бред Пітт зробив пластичну операцію (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)

"Коли ви бачите його в профіль, можете помітити вражаючі зміни контуру нижньої частини обличчя. Ймовірно, це пов'язано з підтяжкою, про це говорить шрам - це класичний вид шраму від підтяжки обличчя. Шкіра навколо нього піднята", - стверджує блогер.

За його словами, Бред майже повернувся до того, який вигляд мав у 2000-х. І це вельми іронічно, адже актор колись зіграв роль молодого Бенджаміна Баттона. Тепер же він сам ним став наяву.

Нещодавно ми розповідали, що Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж.

Також популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури.

Читайте РБК-Україна в Google News
пластична операціязіркиБрэд ПиттГолливудпластична хірургія