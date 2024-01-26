60-річний Бред Пітт зробив пластику обличчя: який вигляд зараз має актор (відео)

Бред Пітт зробив пластику обличчя

Лікар припустив, що актор зробив собі підтяжку обличчя - і заплатив за неї 120 тисяч доларів.

У своєму ролику експерт порівняв фото Пітта з Оскару 2020 з кадрами, зробленими у липні минулого року на Вімблдоні.

Бред Пітт "до" та "після" пластичної операції (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)

Дивлячись на ці знімки, звісно, складно не помітити, що колишній Анджеліни Джолі став мати набагато кращий вигляд: зникли вікові зморшки, шкіра більше не в'яла, та й загалом зник втомлений вигляд.

На підтяжку обличчя вказує і те, що біля вуха у зірки з'явився характерний для цієї операції невеликий шрам.

Бред Пітт зробив пластичну операцію (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)

"Коли ви бачите його в профіль, можете помітити вражаючі зміни контуру нижньої частини обличчя. Ймовірно, це пов'язано з підтяжкою, про це говорить шрам - це класичний вид шраму від підтяжки обличчя. Шкіра навколо нього піднята", - стверджує блогер.

За його словами, Бред майже повернувся до того, який вигляд мав у 2000-х. І це вельми іронічно, адже актор колись зіграв роль молодого Бенджаміна Баттона. Тепер же він сам ним став наяву.