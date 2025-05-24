6 звичок, які здаються корисними, але насправді шкодять шлунку

Багато хто впевнений, що дотримується здорового способу життя, але деякі повсякденні звички можуть лише створювати ілюзію турботи про себе. Названо звички, які насправді можуть шкодити шлуку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.
За словами експерта, такий напій може подразнювати слизову при гастриті, диспепсії або ГЕРХ. Тому ніякого "запуску" вона не забезпечує.
Лимонна кислота роз’їдає емаль, особливо якщо:
З часом це може призвести до підвищеної чутливості зубів і карієсу.
У деяких людей лимонна вода може викликати:
Хоча лимон містить калій і вітамін C, регулярне вживання великої кількості кислої рідини може змінити pH сечі та посилити утворення оксалатних каменів у схильних людей.
Це здається корисним, але при синдромі подразненого кишківника, синдромі надмірного бактеріального росту чи колітах - це прямий шлях до здуття
і болю.
Немає рекомендацій, що треба їсти лише свіжі овочі. Термічно оброблені теж корисні. Тому варто комбінувати.
"Памʼятаємо, про гарвардську тарілку. Салат з овочів - не повноцінний прийом їжі!" - додала експерт.
Дійсно, 100 г лохини чи 200 г полуниці краще за плитку шоколаду. Однак, кілограм полуниці чи черешні за вечір це вже не корисно.
Варто дотримуватись норми у 250-400 г на день. В надлишковій кількості можуть провокувати здуття, болі в животі та зміну випорожнень.
Часто люди обирають такі продукти абсолютно без показів.
За словами медика, не всі болі в животі чи метеоризм - непереносимість глютену чи лактози. Продукти без глютену та рослинне молоко часто містять багато "сюрпризів" у своєму складі.
Безглютенові продукти часто містять менше:
Тоді як безлактозні продукти можуть мати менше:
Це може призвести до дефіцитів, особливо при тривалому вживанні.
У здоровому організмі мікробіом підтримується природно: через різноманітне харчування, фізичну активність, сон.
Без дисбалансу (дисбіозу) додаткові пробіотики зазвичай не приживаються в кишківнику - організм їх просто "виводить".
Тому більше - не означає краще, а надлишок певних бактерій може порушити баланс.
Навіть якісні пробіотики можуть спричинити:
Багато людей дотримуються думки, що треба їсти кожні 3 години, щоб не було гастриту. Однак, апетит - теж важливий сигнал організму.
Якщо їсти без голоду, то часто зʼявляється важкість. Краще прислухатись до себе, а не до режиму "з книжки".
Якщо ти їси лише тому, що "прийшов час", а не тому що голодний - організм втрачає чутливість до власних потреб.
Це може призвести до:
"Але не плутайте з тим, щоб не їсти цілий день, а ввечері "відвести душу". Три прийоми їжі я раджу мати", - пояснила Белінська.
Вас може зацікавити