6 звичок, які здаються корисними, але насправді шкодять шлунку

Пити воду з лимоном для "запуску ШКТ"

За словами експерта, такий напій може подразнювати слизову при гастриті, диспепсії або ГЕРХ. Тому ніякого "запуску" вона не забезпечує.

Лимонна кислота роз’їдає емаль, особливо якщо:

пити воду повільно або часто

не полоскати рот після цього

З часом це може призвести до підвищеної чутливості зубів і карієсу.

У деяких людей лимонна вода може викликати:

дискомфорт у шлунку

нудоту або навіть діарею (особливо натщесерце)

Хоча лимон містить калій і вітамін C, регулярне вживання великої кількості кислої рідини може змінити pH сечі та посилити утворення оксалатних каменів у схильних людей.

Їсти часто салати з сирих овочів

Це здається корисним, але при синдромі подразненого кишківника, синдромі надмірного бактеріального росту чи колітах - це прямий шлях до здуття

і болю.

Немає рекомендацій, що треба їсти лише свіжі овочі. Термічно оброблені теж корисні. Тому варто комбінувати.

"Памʼятаємо, про гарвардську тарілку. Салат з овочів - не повноцінний прийом їжі!" - додала експерт.

Їсти фрукти та ягоди кілограмами, адже це не солодощі

Дійсно, 100 г лохини чи 200 г полуниці краще за плитку шоколаду. Однак, кілограм полуниці чи черешні за вечір це вже не корисно.

Варто дотримуватись норми у 250-400 г на день. В надлишковій кількості можуть провокувати здуття, болі в животі та зміну випорожнень.

Обирати лише безглютенові чи безлактозні продукти

Часто люди обирають такі продукти абсолютно без показів.

За словами медика, не всі болі в животі чи метеоризм - непереносимість глютену чи лактози. Продукти без глютену та рослинне молоко часто містять багато "сюрпризів" у своєму складі.

Безглютенові продукти часто містять менше:

клітковини

заліза

фолієвої кислоти

вітамінів групи B

Тоді як безлактозні продукти можуть мати менше:

кальцію

вітаміну D

білків (якщо це замінники молока)

Це може призвести до дефіцитів, особливо при тривалому вживанні.

Пити пробіотики для покращення міклофлори

У здоровому організмі мікробіом підтримується природно: через різноманітне харчування, фізичну активність, сон.

Без дисбалансу (дисбіозу) додаткові пробіотики зазвичай не приживаються в кишківнику - організм їх просто "виводить".

Тому більше - не означає краще, а надлишок певних бактерій може порушити баланс.

Навіть якісні пробіотики можуть спричинити:

здуття живота

газоутворення

дискомфорт у шлунку

діарею або запор

Харчуватись "як годинник", навіть коли немає апетиту

Багато людей дотримуються думки, що треба їсти кожні 3 години, щоб не було гастриту. Однак, апетит - теж важливий сигнал організму.

Якщо їсти без голоду, то часто зʼявляється важкість. Краще прислухатись до себе, а не до режиму "з книжки".

Якщо ти їси лише тому, що "прийшов час", а не тому що голодний - організм втрачає чутливість до власних потреб.

Це може призвести до:

переїдання, якщо їси без апетиту

або, навпаки, недоїдання, якщо ігноруєш голод, бо "ще не час"

"Але не плутайте з тим, щоб не їсти цілий день, а ввечері "відвести душу". Три прийоми їжі я раджу мати", - пояснила Белінська.