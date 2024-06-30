5 знаменитостей старше 50 років, які ніколи не робили пластичних операцій
Ми звикли до того, що зірки часто вдаються до пластичних операцій, щоб залишатися молодими. Однак серед знаменитостей є жінки, які не бояться старіти і сміливо кажуть "ні" ботоксу та хірургічному втручанню.
Про кого йде мова - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Шерон Стоун, 66 років
Актриса займається спортом 4-5 разів на тиждень і купує креми для обличчя в аптеці. В одному з інтерв'ю вона заявила, що ніколи не робила пластичних операцій.
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Джуліанна Мур, 63 роки
Джуліанна Мур запевняє, що старіння її не турбує. Актриса захоплюється йогою і обожнює кардіотренування.
Джуліанна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)
Сальма Хаєк, 57 років
У різних інтерв'ю актриса неодноразово стверджувала, що ніколи не вдавалася до пластичних операцій. Запідозрити її в нещирості вкрай складно.
Сальма Гаєк (фото: instagram.com/salmahayek)
Сінді Кроуфорд, 58 років
Знаменита модель Сінді Кроуфорд приділяє особливу увагу догляду за шкірою, віддаючи перевагу маскам для мікродермабразії, сонцезахисному крему і зволожувальним засобам. Вона також регулярно займається спортом.
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Меріл Стріп, 74 роки
Зі слів оскароносної акторки Меріл Стріп, вона не підтримує пластичні операції. Її зовнішній вигляд підтверджує, що жінки, як хороше вино, тільки поліпшуються з віком.
Меріл Стріп (фото: Вікіпедія)
Нещодавно ми розповідали про 4 українські зірки, які зробили пластичну операцію і дуже пошкодували про це.
Також ми писали про зірок, які планують усиновити дитину, або вже це зробили.