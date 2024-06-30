5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций
Мы привыкли к тому, что звезды часто прибегают к пластическим операциям, чтобы оставаться молодыми. Однако среди знаменитостей есть женщины, которые не боятся стареть и смело говорят "нет" ботоксу и хирургическому вмешательству.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Шэрон Стоун, 66 лет
Актриса занимается спортом 4-5 раз в неделю и покупает кремы для лица в аптеке. В одном из интервью она заявила, что никогда не делала пластических операций.
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Джулианна Мур, 63 года
Джулианна Мур уверяет, что старение ее не беспокоит. Актриса увлекается йогой и обожает кардиотренировки.
Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)
Сальма Хаек, 57 лет
В разных интервью актриса неоднократно утверждала, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Заподозрить ее в неискренности очень трудно.
Сальма Гаек (фото: instagram.com/salmahayek)
Синди Кроуфорд, 58 лет
Знаменитая модель Синди Кроуфорд уделяет особое внимание уходу за кожей, предпочитая маски для микродермабразии, солнцезащитный крем и увлажняющие средства. Она тоже регулярно занимается спортом.
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Мэрил Стрип, 74 года
По словам оскароносной актрисы Мерил Стрип, она не поддерживает пластические операции. Ее внешний вид подтверждает, что женщины, как хорошее вино, только улучшаются с возрастом.
Мерил Стрип (фото: Википедия)
Недавно мы рассказывали о 4 украинских звездах, которые сделали пластическую операцию и очень пожалели об этом.
Также мы писали о звездах, которые планируют усыновить ребенка, или уже это сделали.