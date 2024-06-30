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5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Воскресенье 30 июня 2024 09:00
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5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций Шэрон Стоун и Сальма Хаек (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Мы привыкли к тому, что звезды часто прибегают к пластическим операциям, чтобы оставаться молодыми. Однако среди знаменитостей есть женщины, которые не боятся стареть и смело говорят "нет" ботоксу и хирургическому вмешательству.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Шэрон Стоун, 66 лет

Актриса занимается спортом 4-5 раз в неделю и покупает кремы для лица в аптеке. В одном из интервью она заявила, что никогда не делала пластических операций.

5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Джулианна Мур, 63 года

Джулианна Мур уверяет, что старение ее не беспокоит. Актриса увлекается йогой и обожает кардиотренировки.

5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)

Сальма Хаек, 57 лет

В разных интервью актриса неоднократно утверждала, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Заподозрить ее в неискренности очень трудно.

5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Сальма Гаек (фото: instagram.com/salmahayek​​)

Синди Кроуфорд, 58 лет

Знаменитая модель Синди Кроуфорд уделяет особое внимание уходу за кожей, предпочитая маски для микродермабразии, солнцезащитный крем и увлажняющие средства. Она тоже регулярно занимается спортом.

5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford​​)

Мэрил Стрип, 74 года

По словам оскароносной актрисы Мерил Стрип, она не поддерживает пластические операции. Ее внешний вид подтверждает, что женщины, как хорошее вино, только улучшаются с возрастом.

5 знаменитостей старше 50 лет, которые никогда не делали пластических операций

Мерил Стрип (фото: Википедия)

Недавно мы рассказывали о 4 украинских звездах, которые сделали пластическую операцию и очень пожалели об этом.

Также мы писали о звездах, которые планируют усыновить ребенка, или уже это сделали.

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