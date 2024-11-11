6 зірок, які зробили пересадку волосся

Джоель МакГейл

Актор та комік неодноразово ділився досвідом своєї трансплантації волосся. Він зазначав, що процедура допомогла йому зберегти молодий вигляд. Після того як в іншому подкасті йому сказали, що йому 30 років, він жартував: "Ну, пересадка волосся теж зробила свою справу. Це те волосся, яке я завжди хотів".

Джоель МакГейл (фото: instagram.com/joelmchale)

Tyga

Рішення репера щодо трансплантації волосся стало результатом особистого досвіду випадіння волосся і прагнення повернути впевненість у собі. У 2018 році виконавиця Нікі Мінаж випадково згадала про його процедуру у Twitter. Tyga, зберігаючи гумор, підтвердив цю інформацію і відкрито поділився своїм досвідом пересадки волосся, вирішивши поставитися до цього з позитивом і розпочати публічне обговорення теми.

Tyga (фото: instagram.com/tyga​​​​​​​)

Кріссі Тейген

Модель завжди була відкритою щодо різних косметичних втручань, таких як видалення букального жиру та збільшення грудей (згодом вона видалила імплантати). Тож не дивно, що в 2021 році Тейген поділилася подробицями своєї процедури з пересадки брів у соцмережах.

В одній з історій вона захоплено прокоментувала: "Я рідко наношу макіяж, тому ця трансплантація брів, де беруть волосся з потилиці, мене дуже порадувала!".

Кріссі Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​​​​​​)

Елтон Джон

У своїх мемуарах легендарний співак розповів про дві операції з пересадки волосся, які він переніс після того, як на початку 1970-х почав лисіти. Він жартував, що без волосся виглядав би як Шрек. Хоча йому обіцяли легку процедуру, насправді все було зовсім інакше.

"Обидва рази боліло жахливо", - зізнався він у своїй книзі "Я: Елтон Джон". Артист описав звук, який супроводжував видалення волосся, як "звук кролика, що гризе моркву".

Після першої операції співак згадує, як корчився від болю, який лише посилився після випадкового удару головою об машину. Попри те, що процедура не виправдала очікувань, він наважився повторити її після невдачі з першою спробою.

Елтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn​​​​​​​)

Марк Джейкобс

Модельєр Марк Джейкобс, який неодноразово відкрито розповідав про свій досвід з підтяжкою обличчя, також чесно поділився деталями пересадки волосся ще у 2010 році. В інтерв’ю журналу Details він згадав, що після процедури не міг спати на боці або закидати голову назад.

Навіть через понад десять років Джейкобс продовжує ділитися цим досвідом у розмовах.

Марк Джейкобс​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Шайенн Джексон

У 2020 році актор Шайєнн Джексон зізнався в Instagram (згодом допис був видалений), що зазнав п’яти пересадок волосся, починаючи з 2006 року, щоб зупинити прогресуюче випадіння. Він поділився фото шраму та з гумором написав: "Ні, цей вузлуватий шрам на моїй голові не від операції на мозку і не від нападу акули. Це від пересадки волосся. Вже 5, якщо бути точним, за 14 років".

Джексон розповів, що почав втрачати волосся ще в 20 із чимось років і, зважившись на пересадку в 28 років, зміг повернути впевненість у собі. "Це було болісно і дорого, але я став почуватися краще", - поділився актор.

Закінчуючи свій допис, він звернувся до аудиторії з ідеєю важливості прийняття себе: "Я хочу навчити своїх дітей бути гордими собою та цінувати справжні цінності, і як їхній батько я маю подавати приклад".

Шайенн Джексон (фото: instagram.com/mrcheyennejackson​​​​​​​)