6 звезд, которые сделали пересадку волос

Джоэль МакХейл

Актер и комик не раз делился опытом своей трансплантации волос. Он отметил, что процедура помогла ему сохранить молодой вид. После того как в другом подкасте ему сказали, что ему 30 лет, он шутил: "Ну, пересадка волос тоже сделала свое дело. Это те волосы, которые я всегда хотел".

Джоэль МакГейл (фото: instagram.com/joelmchale)

Tyga

Решение рэпера о трансплантации волос стало результатом личного опыта выпадения волос и стремления вернуть уверенность в себе. В 2018 году исполнительница Ники Минаж случайно упомянула о его процедуре в Twitter. Tyga, сохраняя юмор, подтвердил эту информацию и открыто поделился своим опытом пересадки волос, решив отнестись к этому с позитивом и начать публичное обсуждение темы.

Tyga (фото: instagram.com/tyga​​)

Крисси Тейген

Модель всегда была открыта для различных косметических вмешательств, таких как удаление букального жира и увеличение груди (впоследствии она удалила имплантаты). Неудивительно, что в 2021 году Тейген поделилась подробностями своей процедуры по пересадке бровей в соцсетях.

В одной из историй она восторженно прокомментировала: "Я редко наношу макияж, поэтому эта трансплантация бровей, где берут волосы с затылка, меня очень порадовала!".

Крисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​)

Элтон Джон

В своих мемуарах легендарный певец рассказал о двух операциях по пересадке волос, которые он перенес после того, как в начале 1970-х начал лысеть. Он шутил, что без волос выглядел бы как Шрек. Хотя ему обещали легкую процедуру, на самом деле все было совсем по-другому.

"Оба раза болело ужасно", - признался он в своей книге "Я: Элтон Джон". Артист описал звук, сопровождавший удаление волос, как "звук кролика, грызущего морковь".

После первой операции певец вспоминает, как корчился от боли, которая только усилилась после случайного удара головой о машину. Несмотря на то, что процедура не оправдала ожиданий, он отважился повторить ее после неудачи с первой попыткой.

Элтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn​​)

Марк Джейкобс

Модельер Марк Джейкобс, который неоднократно открыто рассказывал о своем опыте с подтяжкой лица, также честно поделился деталями пересадки волос еще в 2010 году. В интервью журналу Details он упомянул, что после процедуры не мог спать на боку или запрокидывать голову назад.

Даже спустя более десяти лет Джейкобс продолжает делиться этим опытом в разговорах.

Марк Джейкобс (фото: Википедия)

Шайенн Джексон

В 2020 году актер Шайенн Джексон признался в Instagram (впоследствии сообщение было удалено), что подвергся пяти пересадкам волос, начиная с 2006 года, чтобы остановить прогрессирующее выпадение. Он поделился фото шрама и с юмором написал: "Нет, этот узловатый шрам на моей голове не от операции на мозге и не от нападения акулы. Это от пересадки волос. Уже 5, если быть точным, за 14 лет".

Джексон рассказал, что начал терять волосы еще в 20 с чем-то лет и, решившись на пересадку в 28 лет, смог вернуть уверенность в себе. "Это было болезненно и дорого, но я стал чувствовать себя лучше", - поделился актер.

Заканчивая свое сообщение, он обратился к аудитории с идеей важности принятия себя: "Я хочу научить своих детей быть гордыми собой и ценить настоящие ценности, и как их отец я должен подавать пример".

Шайенн Джексон (фото: instagram.com/mrcheyennejackson)