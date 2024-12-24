6 зірок, які ненавидять святкувати Різдво

Майлі Сайрус

Співачка щороку закликає людей не змішувати справжні цінності цього свята. Вона каже, що замість того, щоб витрачати гроші на розкішні декорації, краще звернути увагу на потреби слабших і поділитися з ними цією радістю.

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Леді Гага

У 2010 році під час одного з концертів Леді Гага вкусила м'яку іграшку Санти, а потім роздратовано заявила: "Я ненавиджу це свято! Я самотня і нещасна, чуєш, ти, клята іграшка!!.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Можливо, на той момент співачка проходила через складний період у житті й виливала злість на все довкола.

Г’ю Грант

До числа зірок, які не люблять Різдво, приєднався і Г’ю Грант. Справжню причину своєї антипатії до прикрашеної ялинки та інших святкових атрибутів актор не розголошує. Однак він із гордістю розповідає, що починаючи з 2009 року спеціально тікає якомога далі до пальм, щоб уникнути всієї цієї передсвяткової метушні.

Г’ю Грант​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Оззі Осборн

Музикант вже давно вважає Різдво святом споживання. Наприклад, Озборн щиро не розуміє, навіщо на кожному подарунку стільки обгорткового паперу. Це дорого і шкідливо для навколишнього середовища! І з часом його безневинне обурення переросло в справжню ненависть.

Оззі Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Дієго Луна

Актор із "Зоряних війн" більше не відчуває захоплення Різдвом. На думку Дієго, свято давно поглинула комерція. Його також обурює, що відразу після завершення свят люди перестають робити подарунки та організовувати сімейні вечері у звичайні дні.

Дієго Луна (фото: Вікіпедія)

Колін Ферт

Ще у 2009 році актор зізнався, що не відчуває особливого захоплення цим святом. Щоб уникнути різдвяної метушні, Колін Ферт не вмикає телевізор і радіо, а також уникає тематичних вечірок.

Колін Ферт​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

За словами актора, саме в цей період люди демонструють найбільше удаваності, адже прийнято ходити з привітною посмішкою лише тому, що так диктує атмосфера свята.