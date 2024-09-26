6 зірок, які не можуть мати дітей і говорять про це

Ліна Данем

Акторка й активістка Ліна Данем протягом 10 років боролася з ендометріозом і пройшла через кілька операцій, включно з видаленням матки й одного яєчника в 2017 році. Хоча їй вдалося впоратися з хворобою, вона стала одержима думкою про те, щоб завести дитину.

Не встигнувши повністю відновитися після операції, Данем почала активно вивчати сайти з усиновлення, а поки як тимчасовий захід завела двох лисих кішок.

Зірка також поділилася, що проходила процедуру ЕКЗ: лікарі запевняли, що яєчник, який залишився, можна запліднити донорською спермою, проте спроба виявилася невдалою.

Ліна Данем (фото: instagram.com/lenadunham)

Ребел Уілсон

Актриса, чиї ролі були пов'язані з образом пишки, в 40 років почала всерйоз замислюватися про дітей і за останній рік скинула 30 кг. Ребел планувала заморозити свої яйцеклітини, щоб у майбутньому стати мамою, але щось пішло не так.

"Сьогодні я отримала погані новини, і мені не було з ким ними поділитися... Але, схоже, я маю комусь про це розповісти. Усі жінки, які борються з безпліддям, я вас розумію... Всесвіт працює загадковим чином, і іноді все це не має сенсу... Але я сподіваюся, що крізь темні хмари врешті-решт проллється світло", - написала вона у своєму профілі в одній із соцмереж.

Ребел Уілсон (фото: instagram.com/rebelwilson​​​​​​​)

Шерон Стоун

Через аутоімунне захворювання Шерон Стоун не може виносити дітей. Вона кілька разів була вагітна, але її організм відторгав плід. У першому шлюбі в акторки стався викидень, а в шлюбі з журналістом Філом Бронштейном Стоун двічі втрачала дітей на п'ятому місяці вагітності.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone​​​​​​​)

Кайлі Міноуг

Австралійська співачка довго відкладала вагітність, але 2006 року їй діагностували рак грудей. Кайлі пройшла хіміотерапію і перенесла часткову мастектомію.

За словами артистки, лікування позбавило її можливості завагітніти і виносити дитину. Вона вважає, що витрачати ресурси ослабленого організму на вагітність недоцільно. Кайлі розповідає, що багато хто намагається переконати її, що завдяки сучасним медичним досягненням у неї є шанс стати матір'ю, але такі розмови тільки викликають у неї роздратування.

Однак вона не втрачає оптимізму і вважає, що змогла б бути хорошою мачухою.

Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/kylieminogue​​​​​​​)

Селена Гомес

Чимало труднощів пережила Селена у своєму житті: біполярний розлад, вовчак, а в 2017 році вона перенесла пересадку нирки. На тлі своїх недуг дівчина приймає багато ліків, і два з них (якраз психотропні препарати), за словами виконавиці, можуть завадити їй завагітніти та виносити дітей самостійно. Проте співачка заявила, що дуже хоче дітей і вони у неї неодмінно будуть.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​​​​​​)