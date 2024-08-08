6 вправ із низьким навантаженням, щоб позбутися в'ялості шкіри та схуднути

Мати підтягнуту шкіру тіла хоче кожна людина. Прибрати жир на боках, руках та підтягнути шкіру допоможуть прості вправи. До того ж їх можна виконувати навіть вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Випади Зробіть великий крок назад - достатньо, щоб коліна утворювали два кути по 90 градусів внизу. Потім підтягніться назад, витягнувши передню ногу. Зробіть по 10 повторень на кожну ногу. Вправа "випади" (фото: eatthis.com) Віджимання Прийміть положення віджимання, розставивши руки на ширині плечей. Тримайте нижню частину спини рівною, не дозволяйте стегнам провисати. Опустіться вниз, тримаючи лікті близько до тіла. Віджимання (фото: eatthis.com) Планка Спирайтесь на передпліччя, тримаючи тіло прямо. В планці нижня частина спини повинна бути рівною. Виконайте 5 повторення по 30 секунд. Планка (фото: eatthis.com) Тазові мости Ляжте на землю, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Стисніть сідниці, щоб підняти стегна і має утворитись ніби міст. Тазові мости (фото: eatthis.com) Ведмеже повзання Поставте руки на землю та поповзіть вперед, роблячи невеликий крок правою рукою і лівою ногою черзі. Тримайте стегна низько, а голову піднятою. Виконайте 15 повторень. Ведмежі повзання (фото: eatthis.com) Стілець біля стіни Станьте спиною до стіни, а ноги розставте на ширині плечей. Опустіться в положення ніби сидите на стільці. Має утворитись кут в колінах 90 градусів. Виконайте 3 повторення по 30 секунд. Стілець біля стіни (фото: eatthis.com)