6 вправ із низьким навантаженням, щоб позбутися в'ялості шкіри та схуднути
Мати підтягнуту шкіру тіла хоче кожна людина. Прибрати жир на боках, руках та підтягнути шкіру допоможуть прості вправи. До того ж їх можна виконувати навіть вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Випади
Зробіть великий крок назад - достатньо, щоб коліна утворювали два кути по 90 градусів внизу. Потім підтягніться назад, витягнувши передню ногу.
Зробіть по 10 повторень на кожну ногу.
Вправа "випади" (фото: eatthis.com)
Віджимання
Прийміть положення віджимання, розставивши руки на ширині плечей. Тримайте нижню частину спини рівною, не дозволяйте стегнам провисати. Опустіться вниз, тримаючи лікті близько до тіла.
Віджимання (фото: eatthis.com)
Планка
Спирайтесь на передпліччя, тримаючи тіло прямо. В планці нижня частина спини повинна бути рівною.
Виконайте 5 повторення по 30 секунд.
Планка (фото: eatthis.com)
Тазові мости
Ляжте на землю, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Стисніть сідниці, щоб підняти стегна і має утворитись ніби міст.
Тазові мости (фото: eatthis.com)
Ведмеже повзання
Поставте руки на землю та поповзіть вперед, роблячи невеликий крок правою рукою і лівою ногою черзі. Тримайте стегна низько, а голову піднятою.
Виконайте 15 повторень.
Ведмежі повзання (фото: eatthis.com)
Стілець біля стіни
Станьте спиною до стіни, а ноги розставте на ширині плечей. Опустіться в положення ніби сидите на стільці.
Має утворитись кут в колінах 90 градусів.
Виконайте 3 повторення по 30 секунд.
Стілець біля стіни (фото: eatthis.com)
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