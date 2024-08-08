6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудеть
Иметь подтянутую кожу тела хочет каждый человек. Убрать жир на боках, руках и подтянуть кожу помогут простые упражнения. К тому же их можно делать даже дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Выпады
Сделайте большой шаг назад - достаточно, чтобы колени образовывали два угла по 90 градусов внизу. Затем подтянитесь назад, вытянув переднюю ногу.
Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.
Упражнение "выпады" (фото: eatthis.com)
Отжимание
Примите положение отжимание, расставив руки на ширине плеч. Держите нижнюю часть спины ровной, не позволяйте бедрам провисать. Опуститесь вниз, держа локти близко к телу.
Отжимание (фото: eatthis.com)
Планка
Опирайтесь на предплечье, держа тело прямо. В планке нижняя часть спины должна быть ровной.
Выполните 5 повторов по 30 секунд.
Планка (фото: eatthis.com)
Тазовые мосты
Лягте на землю, согните колени, а ступни поставьте на пол. Сожмите ягодицы, чтобы приподнять бедра и должен образоваться будто мост.
Тазовые мосты (фото: eatthis.com)
Медвежье ползание
Поставьте руки на землю и поползите вперед, делая небольшой шаг правой рукой и левой ногой поочередно. Держите бедра низко, а голову приподнятой.
Выполните 15 повторений.
Медвежьи ползания (фото: eatthis.com)
Стул возле стены
Станьте спиной к стене, а ноги расставьте на ширине плеч. Опуститесь в положение будто сидите на стуле.
Должен образоваться угол в коленях 90 градусов.
Выполните 3 повтора по 30 секунд.
Стул возле стены (фото: eatthis.com)
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