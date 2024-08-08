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6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудеть

Четверг 08 августа 2024 16:45
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6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудеть Какие упражнения помогут подтянуть кожу и похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иметь подтянутую кожу тела хочет каждый человек. Убрать жир на боках, руках и подтянуть кожу помогут простые упражнения. К тому же их можно делать даже дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Выпады

Сделайте большой шаг назад - достаточно, чтобы колени образовывали два угла по 90 градусов внизу. Затем подтянитесь назад, вытянув переднюю ногу.

Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьУпражнение "выпады" (фото: eatthis.com)

Отжимание

Примите положение отжимание, расставив руки на ширине плеч. Держите нижнюю часть спины ровной, не позволяйте бедрам провисать. Опуститесь вниз, держа локти близко к телу.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьОтжимание (фото: eatthis.com)

Планка

Опирайтесь на предплечье, держа тело прямо. В планке нижняя часть спины должна быть ровной.

Выполните 5 повторов по 30 секунд.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьПланка (фото: eatthis.com)

Тазовые мосты

Лягте на землю, согните колени, а ступни поставьте на пол. Сожмите ягодицы, чтобы приподнять бедра и должен образоваться будто мост.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьТазовые мосты (фото: eatthis.com)

Медвежье ползание

Поставьте руки на землю и поползите вперед, делая небольшой шаг правой рукой и левой ногой поочередно. Держите бедра низко, а голову приподнятой.

Выполните 15 повторений.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьМедвежьи ползания (фото: eatthis.com)

Стул возле стены

Станьте спиной к стене, а ноги расставьте на ширине плеч. Опуститесь в положение будто сидите на стуле.

Должен образоваться угол в коленях 90 градусов.

Выполните 3 повтора по 30 секунд.

6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудетьСтул возле стены (фото: eatthis.com)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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