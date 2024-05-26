5 українських зірок, які стали багатодітними батьками під час війни

Євген Хмара і Дар'я Ковтун

Піаніст і композитор Євген Хмара та його дружина, співачка Дар'я Ковтун, 21 липня 2022 року втретє стали батьками - у них народився син. Пара також виховує старшого сина Миколу та доньку Віру.

Євген Хмара і Дар'я Ковтун з дітьми (фото: instagram.com/evgenykhmara)

Світлана Тарабарова й Олексій Бондар

Співачка Світлана Тарабарова стала багатодітною мамою на початку повномасштабної війни. У листопаді 2021 року вона оголосила про свою третю вагітність, а у квітні 2022 року народила доньку, яку зіркова сім'я назвала Поліною.

Світлана Тарабарова й Олексій Бондар з дітьми (фото: instagram.com/sashaabo)

Тімур та Інна Мірошниченки

Ця пара приєдналася до числа багатодітних батьків торік. Влітку вони наважилися на всиновлення хлопчика з дитячого будинку в Житомирі - звати його Марсель. Крім того, у закоханих є двоє власних дітей: 6-річна Мія та 4-річний Марк.

Мірошниченки розповідали, що замислювалися про всиновлення ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна лише прискорила і зміцнила їхнє рішення.

Тепер знаменитості планують взяти у сім’ю ще одну дитину.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Цьогоріч у телеведучої Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого, народилася третя донька, на ім'я Аделіна.

Крім того, у подружжя підростають дві донечки - Діана і Поліна.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий з дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Саша Бо і Платон Тарнавський

Після розлучення з Ігорем Пустовітом, блогерка Саша Бо, мати двох синів, знайшла нове кохання.

На початку війни інфлюенсерка поділилася, що втратила дитину через стрес. Попри це, вона та її новий чоловік, стоматолог Платон Тарнавський, не здалися, і вже 21 листопада 2023 року в них народилася донька, на ім'я Віра.

Саша Бо з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/sashaabo)