6 українських ВНЗ потрапили до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000
У найбільшому світовому рейтингу університетів 2000 навчальних закладів. На перших рядках - Гарвардський, Стенфордський та Кембриджський університети. А ще в цьому рейтингу опинилося 6 українських ВНЗ.
Які навчальні заклади потрапили до світового рейтингу Global 2000 – читайте у матеріалі нижче.
Які українські виші у рейтингу Global 2000
За даними рейтингу, які опубліковані на сайті Центру світових рейтингів університетів (CWUR) 15 травня, до списку потрапило одразу шість українських навчальних закладів.
Це:
1. Інститут математики Національної академії наук України – піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти.
2. Харківський фізико-технічний інститут – опустився на 1190 місце (на 70 позицій).
3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – піднявся на 1467 місце (на 5 позицій)
4. Інститут ядерних досліджень НАН України – 1779 місце
5. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – 1802 місце
6. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – 1908 місце
Як складають рейтинг
Експерти CWUR оцінювали понад 20 тисяч університетів у 95 країнах світу. Для рейтингу 2000 були відібрані лише найкращі. Для цього враховували 4 фактори:
- Якість освіти – 25%
- Можливість працевлаштування – 25%
- Якість професорсько-викладацького складу – 10%
- Результативність досліджень – 40%
Які університети входять до першої десятки найкращих вузів світу
На першому місці стоїть Гарвардський університет, який займає цю позицію вже 12-й рік поспіль. На другому – Массачусетський технологічний інститут та Стенфордський університет.
Кембриджський університет – на 4 місці. Оксфордський – на 5 місці.
Десятка найкращих університетів світу (скриншот)
Як виглядає повний список найкращих університетів світу – дивіться у рейтингу за цим посиланням.
До речі, раніше ми називали найкращі університети України.
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