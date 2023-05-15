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6 українських ВНЗ потрапили до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000

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Понеділок 15 травня 2023 15:55
6 українських ВНЗ потрапили до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000 Шість українських вузів потрапили до світового рейтингу (Колаж РБ-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У найбільшому світовому рейтингу університетів 2000 навчальних закладів. На перших рядках - Гарвардський, Стенфордський та Кембриджський університети. А ще в цьому рейтингу опинилося 6 українських ВНЗ.

Які навчальні заклади потрапили до світового рейтингу Global 2000 – читайте у матеріалі нижче.

Які українські виші у рейтингу Global 2000

За даними рейтингу, які опубліковані на сайті Центру світових рейтингів університетів (CWUR) 15 травня, до списку потрапило одразу шість українських навчальних закладів.

Це:

1. Інститут математики Національної академії наук України – піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти.

2. Харківський фізико-технічний інститут – опустився на 1190 місце (на 70 позицій).

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – піднявся на 1467 місце (на 5 позицій)

4. Інститут ядерних досліджень НАН України – 1779 місце

5. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – 1802 місце

6. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – 1908 місце

Як складають рейтинг

Експерти CWUR оцінювали понад 20 тисяч університетів у 95 країнах світу. Для рейтингу 2000 були відібрані лише найкращі. Для цього враховували 4 фактори:

  • Якість освіти – 25%
  • Можливість працевлаштування – 25%
  • Якість професорсько-викладацького складу – 10%
  • Результативність досліджень – 40%

Які університети входять до першої десятки найкращих вузів світу

На першому місці стоїть Гарвардський університет, який займає цю позицію вже 12-й рік поспіль. На другому – Массачусетський технологічний інститут та Стенфордський університет.

Кембриджський університет – на 4 місці. Оксфордський – на 5 місці.

6 українських ВНЗ потрапили до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000

Десятка найкращих університетів світу (скриншот)

Як виглядає повний список найкращих університетів світу – дивіться у рейтингу за цим посиланням.

До речі, раніше ми називали найкращі університети України.

А також ми розповідали про те, де українці отримують найпопулярніші професії та скільки це коштує.

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