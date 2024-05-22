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6 цінних порцелянових статуеток намагались незаконно відправити з України: фото

Усі статуетки тимчасово вилучили у відправника (фото: Facebook/Київська митниця)
Автор: Василина Копитко

Київські митники вилучили з міжнародних поштових відправлень 6 рідкісних порцелянових скульптур, які мають культурну цінність. Вироби прямували в Ізраїль, Болгарію, Німеччину та США.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської митниці у Facebook.

Що відомо про інцидент

Порцелянові статуетки виявили у 5 посилках, які надіслав один і той же відправник.  У декларації він вказав, що за кордон прямували "сучасні вироби". Втім, митники під час контролю виявили, що порцеляна не схожа на сучасну, тому скерували статуетки до Національного музею історії України, аби ті визначили, чи є вони цінними.

Експертиза показала, що виявлені скульптурки мають культурну та історичну цінність. Усі вони виготовлені у різні роки ХХ століття.

"Виготовлені вони в радянський час на українських порцелянових виробництвах, яких вже не існує. Зокрема, скульптурки "Юний геолог" та "Одарка" - ранні та рідкісні роботи, виготовлені за моделями Владислава Щербини, головного художника Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Третя скульптурка цього ж майстра - "Вдовицю я любив", - йдеться у повідомленні.

Порцелянові статуетки мають культурну цінність (фото: Facebook/Київська митниця)

Скульптурка "Олег Попов з півнем" виготовлена на тому ж заводі за моделлю майстрині Ольги Рапай. Її роботи експонують у багатьох музеях України та світу.

Статуетку "Солоха та дяк" виготовили на Київському заводі. Це була лімітована серія, спеціально для експорту. Фахівцям не вдалося встановити, хто є автором цієї роботи.

Виріб "Хлопчик на санчатах" є рідкісною статуеткою, що виготовлена на Городницькому порцеляновому заводі. Її випускали за моделлю провідного скульптора Раїси Марчук.

Нагадаємо, що закон України передбачає, що цінні вироби можна вивозити за кордон лише за наявності спеціальних дозвільних документів. Відправник не надав митникам жодних дозволів, тож проти нього склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Усі статуетки вилучили, поки не буде рішення суду.

Порцелянові статуетки мають культурну цінність (фото: Facebook/Київська митниця)

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Державна митна служба