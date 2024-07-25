6 цікавих українських подкастів про спорт і залаштунки

Хочете зазирнути за куліси спортивного світу? Дізнатися історії успіху та провалів наших атлетів? Або просто провести час за цікавими розповідями про футбол, реслінг чи Формулу-1?

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 6 найцікавіших українських подкастів, завдяки яким ви заглянете за куліси спортивних подій та дізнаєтесь багато цікавих і несподіваних історій про свої улюблені команди чи персон.

Топ-6 українських подкастів про спорт

UA-Футбол

Автори подкасту говорять про український та світовий футбол. Детально розбирають на атоми усі яскраві матчі та події зі "спорту номер один", висловлюють думки щодо трансферів, топових новин тощо.

Іншими словами, це, мабуть, найвідоміший український спортивний подкаст, присвячений футболу.

F1Podcast

Це місце для тих, хто не уявляє своє життя без Формули-1 та бажає отримувати про свій улюблений спорт лише відбірну інформацію та аналітику.

Автор подкасту Максим Подзігун детально аналізує кожні перегони, говорить про стратегії команд, а також ділиться своїми прогнозами на майбутні Гран-Прі.

run FOR fun Біг заради задоволення

Подкаст про біг та спорт, його особливості та травматизацію. Тут ви знайдете багато інформації, щодо порад для початківців та аматорів, що допоможе вам зробити якісні кроки у досягнені бігових цілей або просто доповнить вашу колекцію знань у спорті.

Реслінг українською WWE Looks

Пам'ятаєте, як круто було колись дивитися реслінг на QTV? WWE Looks продовжують робити реслінг українською. Тепер ще й у форматі подкасту!

Як розвинути реслінг в Україні? Чому всім так подобається Джейд Каргілл? Хто найкращий рестлер прямо зараз в Україні та світі? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете у шоу "Реслінг українською”.

Кеди Каннінгема

Справжня знахідка для поціновувачів баскетболу - подкаст, у якому журналіст та коментатор Єгор Старков разом з друзями та експертами говорять про все найцікавіше зі світу НБА.

Чумаки

Це не просто спортивний подкаст, а справжнє шоу. Ведучі обговорюють різноманітні спортивні теми, від футболу до боксу, не боячись висловлювати свої думки навіть на найсміливіші теми.

Якщо ви шукаєте не просто інформацію, а й заряд енергії та позитивних емоцій, то "Чумаки" - це саме те, що вам потрібно.

Що треба знати автору подкастів?

Український спортивний подкаст-ландшафт пропонує широкий вибір контенту для будь-якого любителя спорту. Незалежно від того, чи ви фанат футболу, баскетболу, Формули-1 або просто цікавитесь спортом, ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве серед українських спортивних подкастів.

А якщо ви самі створюєте подкасти, то у вас є шанс податися на престижну аудіопремію для подкастерів "Слушно" від MEGOGO AUDIO, мета якої - зібрати найактуальніші подкаст-проєкти, долучитися до формування професійної спільноти та стимулювати розвиток інфраструктури подкастів - від виробництва до дистрибуції контенту.

Цьогорічна премія включатиме 12 номінацій, які відображають спектр тематик та інтересів української аудиторії: від подкастів про культуру і історію - до подкастів про здоровʼя і бізнес.

Скриншот (MEGOGO AUDIO)

Прийом заявок на сайті премії триває до 5 серпня. З 15 серпня по 10 вересня буде проводитися онлайн-голосування слухачів та журі.

В межах кожної номінації слухачі віддаватимуть свої голоси, а журі - виставлятиме власні бали, ґрунтуючись на чотирьох критеріях оцінки:

контент і нарація;

технічна якість подкасту;

робота над залученням слухачів, видимість проєкту у своїй категорії;

оригінальність і креативність у створенні продукту.

А оголошення переможців відбудеться 2 жовтня.