6 тонкощів відпочинку від праці, які насправді відновлять вас на 100 процентів

Як розпізнати, що вам потрібна перерва для психічного здоров'я

Легко ігнорувати втому, поки не настане момент зриву. Але якщо прислухатися до перших попереджувальних сигналів, можна зрозуміти, коли варто зробити крок назад.

Ось кілька червоних прапорців, що вашому розуму і тілу потрібен відпочинок:

Ментальний туман. Труднощі з виконанням простих завдань, які раніше були легкими.

Труднощі з виконанням простих завдань, які раніше були легкими. Постійна втома. Відчуття виснаження, яке не минає навіть після достатнього сну.

Відчуття виснаження, яке не минає навіть після достатнього сну. Безсонні ночі. Постійне перевертання в ліжку та часті пробудження.

Постійне перевертання в ліжку та часті пробудження. Втрата концентрації. Неможливість зосередитися або запам'ятати інформацію.

Неможливість зосередитися або запам'ятати інформацію. Апатія. Втрата інтересу до звичайних справ і/або відсутність мотивації.

Втрата інтересу до звичайних справ і/або відсутність мотивації. Нездорове харчування. Пропуск прийомів їжі, емоційне або надмірне вживання їжі.

Пропуск прийомів їжі, емоційне або надмірне вживання їжі. Часті хвороби. Головний біль, розлади шлунка та загальне погане самопочуття.

Головний біль, розлади шлунка та загальне погане самопочуття. Дратівливість. Спалахи гніву і напружені особисті відносини.

Поставте відпочинок на перше місце

Підніміть його в своєму списку пріоритетів вище. Якщо ви читаєте це зараз, то ви вже на правильному шляху. Життя рідко дарує нам моменти для перепочинку, завжди є щось важливе, що треба зробити.

Подивіться на свій графік. Якщо він нагадує довгий список завдань без жодної паузи, знайдіть місце для відпочинку. Якщо це здається неможливим, подумайте, чим ви можете пожертвувати, щоб знайти час для відновлення.

Можливо, вам доведеться проявити креативність, попросивши батьків або друзів посидіти з дітьми, коли вам потрібно перезарядитися. Або домовтеся з партнером, що разом будете виділяти більше часу для відпочинку навіть посеред буденних клопотів.

Встановіть межі

Люди, які чітко розділяють роботу й особисте життя, завжди відпочивають у вихідні й регулярно беруть відпустку, мають набагато менше шансів перегоріти.

Якщо ви відповідаєте на робочі листи, коли гуляєте з дитиною, то ні належного відпочинку, ні якісної роботи не вийде. Чіткі межі між роботою та особистим життям підвищать ефективність в обох сферах.

Додайте в свій розклад кілька "соціальних" пауз, наприклад щовечірні прогулянки з коханою людиною або зустрічі з друзями у кафе раз на місяць. Це допоможе вам залишатися в курсі подій і одночасно зосередитися на відпочинку.

Не варто намагатися відпочивати й працювати одночасно (фото: Freepik.com)

Перетворіть відпочинок на мистецтво

Якщо ви постійно зайняті й не вмієте відпочивати, дайте собі трохи часу. Не поспішайте. Відпочинок - це навичка, яка стає кращою з практикою. Повертаючись з відпустки або починаючи нову роботу, потрібен час, щоб адаптуватися. Те ж саме стосується і відпочинку.

Якщо ви терплячі, але все одно не бачите покращень, змініть підхід. Не виділяйте на відпочинок надто багато часу і не кидайте спроб, якщо через тиждень у вас не з’явився натхнення геніального митця.

Будьте реалістом і адаптуйте свій графік відпочинку так, щоб він приносив вам найбільше користі.

Організуйте свій час

Ваш щоденний розклад - це стартова точка для експериментів і покращень. Кожен з нас працює по-різному, залежно від професії, завдань і навіть особистих якостей, таких як екстраверсія або інтроверсія.

Проте, є два простих кроки, які допоможуть знайти баланс між роботою і відпочинком.

По-перше, плануйте роботу періодами по 90 - 120 хвилин. Для більшості людей це оптимальний час, щоб залишатися продуктивним і зосередженим. Після цього обов'язково робіть перерву на 20 - 30 хвилин.

По-друге, розподіляйте робочі періоди так, щоб виконувати найважливіші завдання у піковий час вашої продуктивності. Найчастіше, найенерговитратніші справи виконуються вранці, а зустрічі і розбір пошти відкладаються на обід або пізніше.

Але якщо ви активні ввечері, беріться за важливі справи саме тоді.

Відкрийте для себе хобі

Щоб виконувати роботу якісно, потрібно час від часу відволікатися на зовсім інші заняття, які перемикають вашу увагу. Ідеальним варіантом є хобі.

Якщо ви трудоголік, який навіть думки не допускає про зупинку, цей спосіб для вас. Відчуття, що ви відпочиваєте активно, а не пасивно, допоможе вам повністю перезарядитися.

Що б ви не обрали, хобі повинне захоплювати вас повністю і дарувати таке ж задоволення, як і робота.

Яке заняття вибрати - залежить від вас (фото: Freepik.com)

Дозвольте собі денний сон

І не один раз! Дослідження довели, що хороший сон підвищує спортивні показники і позитивно впливає на фізичне та ментальне здоров’я.

Експерти радять спати по 15 - 30 хвилин кілька разів на день. Якщо у вас немає можливості подрімати на роботі, налаштуйте свій режим сну вдома - намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час.