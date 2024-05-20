В епоху стрімкого розвитку технологій щодня приносить нові відкриття та інновації. Багато технологій, які ще недавно здавалися частиною далекого майбутнього, вже стали доступними і активно використовуються в різних сферах життя.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 6 технологій майбутнього, які доступні вже сьогодні.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MoreThanDigital, Twipe, Forbes.
Штучний інтелект (ШІ) перестав бути предметом наукової фантастики та став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Алгоритми машинного навчання використовуються у медичній діагностиці, автоматизації виробництва, прогнозуванні погоди та навіть у створенні творів мистецтва.
Наприклад, системи ШІ допомагають лікарям ставити більш точні діагнози, аналізуючи величезні обсяги медичних даних та виявляючи патерни, які можуть вислизнути від людського ока.
Віртуальна реальність (VR) і доповнена реальність (AR) вже давно вийшли за межі індустрії розваг. Сьогодні ці технології знаходять застосування в освіті, медицині, архітектурі та багатьох інших областях.
За допомогою VR студенти можуть занурюватися в інтерактивні освітні середовища, а хірурги відточувати свої навички на віртуальних моделях. AR, у свою чергу, використовується для візуалізації складних даних та об'єктів, що особливо корисно в інженерії та дизайні.
VR-окуляри (фото: PCMag)
Технологія 3D-друку здійснила революцію у виробництві, надавши можливість створювати складні деталі та вироби з високою точністю та мінімальними витратами. У медицині 3D-друк використовується для створення індивідуальних протезів і навіть для друку тканин та органів. У будівництві вона дозволяє зводити будівлі швидше і дешевше за традиційні методи.
3D-друк (фото: FutureLearn)
Автономні автомобілі та дрони вже проходять випробування та починають використовуватися в реальних умовах. Такі транспортні засоби обіцяють знизити кількість аварій та заторів на дорогах. Дрони застосовуються для доставки товарів, що особливо актуально в умовах міського середовища та важкодоступних районів.
Проект автономного автомобіля (ілюстративне фото: Forbes)
Блокчейн, відомий насамперед як основа криптовалют, знаходить застосування в різних областях - від фінансів до управління ланцюжками поставок. Прозорість та безпека блокчейн-технологій роблять їх ідеальними для ведення записів та проведення транзакцій без потреби у посередниках.
Гнучкі дисплеї - це інноваційні екрани, які можуть згинатися, скручуватись і навіть складатися без пошкоджень або погіршення якості зображення. Вони є важливим кроком вперед в області екранних технологій і мають безліч потенційних застосувань у різних пристроях та сферах.
Гнучкий дисплей (Trend Hunter)
У нас також є матеріал про те, як розвивалася технологія 3D-друку.
А ще ми писали, що VR-окуляри можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.