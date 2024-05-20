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6 технологій майбутнього, які доступні вже сьогодні

Сучасний світ швидко змінюється завдяки інноваціям, які ще недавно здавалися фантастикою (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

В епоху стрімкого розвитку технологій щодня приносить нові відкриття та інновації. Багато технологій, які ще недавно здавалися частиною далекого майбутнього, вже стали доступними і активно використовуються в різних сферах життя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 6 технологій майбутнього, які доступні вже сьогодні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MoreThanDigital, Twipe, Forbes.

Штучний інтелект та машинне навчання

Штучний інтелект (ШІ) перестав бути предметом наукової фантастики та став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Алгоритми машинного навчання використовуються у медичній діагностиці, автоматизації виробництва, прогнозуванні погоди та навіть у створенні творів мистецтва.

Наприклад, системи ШІ допомагають лікарям ставити більш точні діагнози, аналізуючи величезні обсяги медичних даних та виявляючи патерни, які можуть вислизнути від людського ока.

Віртуальна та доповнена реальність

Віртуальна реальність (VR) і доповнена реальність (AR) вже давно вийшли за межі індустрії розваг. Сьогодні ці технології знаходять застосування в освіті, медицині, архітектурі та багатьох інших областях.

За допомогою VR студенти можуть занурюватися в інтерактивні освітні середовища, а хірурги відточувати свої навички на віртуальних моделях. AR, у свою чергу, використовується для візуалізації складних даних та об'єктів, що особливо корисно в інженерії та дизайні.

VR-окуляри (фото: PCMag)

3D-друк

Технологія 3D-друку здійснила революцію у виробництві, надавши можливість створювати складні деталі та вироби з високою точністю та мінімальними витратами. У медицині 3D-друк використовується для створення індивідуальних протезів і навіть для друку тканин та органів. У будівництві вона дозволяє зводити будівлі швидше і дешевше за традиційні методи.

3D-друк (фото: FutureLearn)

Автономні транспортні засоби

Автономні автомобілі та дрони вже проходять випробування та починають використовуватися в реальних умовах. Такі транспортні засоби обіцяють знизити кількість аварій та заторів на дорогах. Дрони застосовуються для доставки товарів, що особливо актуально в умовах міського середовища та важкодоступних районів.

Проект автономного автомобіля (ілюстративне фото: Forbes)

Блокчейн

Блокчейн, відомий насамперед як основа криптовалют, знаходить застосування в різних областях - від фінансів до управління ланцюжками поставок. Прозорість та безпека блокчейн-технологій роблять їх ідеальними для ведення записів та проведення транзакцій без потреби у посередниках.

Гнучкі дисплеї

Гнучкі дисплеї - це інноваційні екрани, які можуть згинатися, скручуватись і навіть складатися без пошкоджень або погіршення якості зображення. Вони є важливим кроком вперед в області екранних технологій і мають безліч потенційних застосувань у різних пристроях та сферах.

Гнучкий дисплей (Trend Hunter)

У нас також є матеріал про те, як розвивалася технологія 3D-друку.

А ще ми писали, що VR-окуляри можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.

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Штучний інтелект