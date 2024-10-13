5 світових зірок, які живуть з діагнозом аутизм

Sia

48-річна австралійська співачка та багаторазова номінантка на премію "Греммі" Sia протягом багатьох років вона відверто говорила про свої психологічні труднощі, зокрема про депресію, залежність і суїцидальні думки.

Нещодавно виконавиця поділилася, що їй діагностували розлад аутистичного спектра (РАС). У травні 2023 року в подкасті Rob Has a Podcast вона заявила: "Я в спектрі".

Також співачка зізналася, що більшу частину свого життя відчувала, ніби повинна "вдягати людський костюм", і лише в останні два роки змогла бути повністю собою. Її опис почуттів може бути пов'язаним із явищем маскування аутизму, коли людина намагається приховати свої особливості для того, щоб пристосуватися до соціальних норм.

Sia (фото: Вікіпедія)

Вентворт Міллер

Американо-британський актор і сценарист Вентворт Міллер у липні 2021 року вперше публічно зізнався про свій діагноз аутизму. Він поділився цією новиною у видаленому дописі в Instagram, відзначивши, що на той момент минув рік відтоді, як він отримав неофіційний діагноз аутизму.

У своїй публікації актор написав: "Цієї осені виповнюється рік, як мені поставили неофіційний діагноз аутизм", додавши, що спочатку він сам запідозрив цей стан, а згодом отримав підтвердження від фахівців.

Номінант на премію "Золотий глобус" зазначив, що новина про його діагноз була "шоком, але не сюрпризом". Він також підкреслив важливість доступу до діагностики, визнавши, що не кожен має можливість скористатися цим привілеєм.

Вентворт Міллер (фото: Вікіпедія)

Ентоні Гопкінс

Валлійський актор сер Ентоні Гопкінс, якому зараз 86 років, зізнався, що в нього діагностували легку форму синдрому Аспергера.

В інтерв'ю для Desert Sun у квітні 2017 року Гопкінс зазначив: "Я навіть не підозрював про існування синдрому Аспергера, поки мені не поставили діагноз. Однак моя акторська кар'єра завжди ґрунтувалася на практичному підході".

Проте цей синдром супроводжував актора тривалими періодами невпевненості та пошуку себе: "Мене часто переповнювали сумніви, особливо на початку кар’єри. Але з роками я зміг знайти внутрішній спокій. Хоча, як і раніше, в моїх думках залишається велике питання: чи я на правильному шляху? Проте, оскільки мені вже 79 років, я вважаю, що зробив усе, що було потрібно".

Ентоні Гопкінс (фото: Вікіпедія)

Кортні Лав

Кар'єра Кортні Лав у музиці та кіно, а також її шлюб із фронтменом гурту Nirvana Куртом Кобейном, допомогли їй зайняти своє місце серед голлівудської еліти. Наразі 59-річна співачка поділилася, що їй поставили діагноз легкого аутизму у віці 9 років у своїй автобіографії Кортні Лав: Реальна історія.

Кортні Лав (фото: Кіноріум)

Деріл Ганна

63-річна Деріл Ганна, в якої у молодості діагностували аутизм, зізнавалася, що її стан ускладнив адаптацію до соціальних вимог, що ставлять голлівудські зірки.

"Я ніколи не відвідувала ток-шоу і прем’єри", - зазначила вона. "Вручення премії "Оскар" було для мене надзвичайно болісним досвідом. Я ледь не знепритомніла, просто проходячи червоною доріжкою. Я відчувала таку незручність у суспільстві, що зрештою потрапила до чорного списку", - розповіла вона в інтерв'ю Boston.com.

Проте з часом вона навчилася пристосовуватися.

"У мене є маленькі хитрощі, які я застосовую, щоб впоратися. Якщо я пам’ятаю, як їх виконувати, тоді все гаразд", - поділилася знаменитість у травні 2015 року.

Деріл Ганна (фото: Кіноріум)