6 способов создать дома приятное зимнее настроение

Зимнее настроение отличается от летнего, ведь зимой хочется уюта и покоя, а не активных действий. Однако не обязательно впадать в зимнюю депрессию, можно создать атмосферу тепла и уюта, даже когда за окном холодно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести простых способах, которые помогут вам создать зимнюю атмосферу в интерьере.

Очищайте окна от лишних штор

Зимний свет быстро исчезает, поэтому важно воспользоваться каждой возможностью впустить его в комнату. Вместо тяжелых занавесок повесьте римские шторы или просто оставьте чистый подоконник.

Это поможет не только увеличить количество света, но и создаст на подоконнике уютный уголок для чтения или релаксации. Выберите прозрачные шторы, если ваши окна выходят на не самый лучший вид, но хотите добавить немного света в комнату.

Распечатать фотографии из отпуска

Зима - прекрасное время, чтобы наконец-то перебрать свои фотографии из отпуска. Выберите лучшие кадры и распечатайте их, создавая на стене памятную галерею. Это простой, но эффективный способ наполнить ваше пространство теплыми воспоминаниями о лете и путешествиях.

Фотографии будут напоминать о солнце, море и теплых вечерах, создавая особую атмосферу даже в самые печальные зимние дни. Можно экспериментировать с расположением - не обязательно вешать фотографии на стену, попробуйте поставить их на полку, меняя их по настроению.

Фото на стенах напомнят о лете (фото: Freepik.com)

Используйте стеклянные клоши для декора

Стеклянные клоши - это отличный способ создать в комнате атмосферу зимнего чуда. Вы можете использовать их для расположения маленьких композиций - от новогодних декораций до маленьких садов с мхом или сушеницами.

Клоши создают ощущение, что предметы увлечены снежной королевой и ждут весной. Наполняйте их тем, что доставляет радость вам и вашей семье, - это может быть даже небольшая коллекция ваших любимых украшений.

Современные клоши отлично подходят для создания зимней магии в вашем доме, придавая декору элегантности и загадочности.

Организуйте мини-бар в гостиной

Зимние вечера и праздничные встречи всегда сопровождаются горячими напитками, создающими особую атмосферу уюта. Вы можете организовать мини-бар в гостиной, где будут храниться все необходимые ингредиенты для горячего чая, глинтвейна или коктейлей.

Такой уголок будет не только практичным, но и стилистически привлекательным, особенно если вы создадите его в красивых сосудах, добавляя декоративные элементы, например печенье или свечи. Он станет центром зимних вечеров, где собираются друзья и семья, чтобы насладиться теплом и комфортом вместе.

Немного "согревающих напитков" зимой не помешают (фото: Freepik.com)

Добавьте больше света

Свет - важный элемент зимнего декора. Зимой, когда дни короче, а света так мало, особенно важно иметь несколько источников теплого света. Свечи, лампы и гирлянды могут создать волшебную атмосферу уюта и тепла.

Используйте разные высоты и размеры подсвечников для создания интересной композиции, которая будет напоминать камин с легким потрескиванием. Ароматные свечи добавят еще больше атмосферы, распространяя запахи хвойных деревьев, цитрусов или специй, которые помогут создать вашу зимнюю сказку.

Используйте текстиль для комфорта

Текстиль - это один из лучших способов добавить уют в ваш интерьер. Мягкие пледы, теплые одеяла, подушки из флиса или шерсти сделают ваш дом настоящим убежищем от холодов.

Выбирайте ткани, которые создают комфортную атмосферу - мягкие, приятные на ощупь и с теплыми цветами. Для создания особого зимнего настроения идеально подойдут натуральные материалы, придающие атмосферу теплоте и уют в вашем доме.