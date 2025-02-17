6 способів підтримати дружину у важкий період життя. І не тільки

Жінки можуть здаватися сильними, незламними й емоційно витривалими, але це не означає, що вони не втомлюються, не вигорають і не потребують підтримки. У моменти стресу чи труднощів для них важливо знати, що поруч є чоловік, який не просто "поруч", а справді розуміє й підтримує.
Як чоловік може підтримати дружину у важкий період життя й не тільки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
За словами експерта, кожна людина потребує підтримки не тільки у важкі моменти, а й у звичайні дні. Це допомагає краще справлятися з щоденним навантаженням, кризами та стресами.
Будьте уважними до її емоцій
Жінка не завжди прямо скаже, що їй погано. Вона може мовчати, більше втомлюватися, дратуватися через дрібниці або просто закриватися в собі.
"Важливо не чекати, поки вона вибухне, а запитати: "Я бачу, що ти втомлена. Як я можу тобі допомогти?" - радить коуч.
Просто вислухайте, без порад
Жінці часто потрібно не рішення, а можливість виговоритися. Коли вона розповідає про проблеми, не треба відразу шукати варіанти вирішення або казати: "Не переживай, усе буде добре". Краще запитати: "Хочеш, я просто послухаю?" або сказати: "Я розумію, що тобі зараз непросто".
Допомагайте без зайвих запитань
Якщо ви бачите, що вона перевантажена справами, не чекайте, поки вона попросить про допомогу.
"Візьміть частину обов’язків на себе: приготуйте вечерю, приберіть, погуляйте з дітьми, щоб вона могла відпочити. Маленькі дії мають велике значення", - підкреслює експерт.
Дайте їй час для себе
Коли жінка втомлюється, їй може бути складно навіть зрозуміти, чого вона хоче. Якщо ви запропонуєте: "Може, ти просто полежиш, а я все зроблю?" або "Йди на масаж/зустріч із подругами, я з усім впораюсь", - це може стати для неї справжнім порятунком.
Підтримуйте її самооцінку
Коли жінці важко, вона може почати сумніватися в собі.
"Ваші слова можуть стати для неї джерелом енергії: "Ти сильна", "Я захоплююсь тобою", "Я вдячний, що ти є в моєму житті". Головне - щиро", - наголошує фахівець.
Будьте поруч не тільки в складні моменти, а й у буденності
Якщо чоловік помічає й цінує жінку щодня - не лише коли їй погано, а й коли все добре, - у неї буде менше емоційного виснаження. Їй не доведеться чекати кризи, щоб відчути вашу підтримку.
Чому важливо підтримувати дружину завжди?
"Жінка, яка відчуває турботу та розуміння не лише у кризові моменти, а й у звичайному житті, стає спокійнішою, щасливішою та більш впевненою в собі. А це означає, що у ваших стосунках буде більше гармонії, довіри та любові", - пояснює Віталій Курсік.
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