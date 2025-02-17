6 способів підтримати дружину у важкий період життя. І не тільки

За словами експерта, кожна людина потребує підтримки не тільки у важкі моменти, а й у звичайні дні. Це допомагає краще справлятися з щоденним навантаженням, кризами та стресами.

Як підтримати дружину?

Будьте уважними до її емоцій

Жінка не завжди прямо скаже, що їй погано. Вона може мовчати, більше втомлюватися, дратуватися через дрібниці або просто закриватися в собі.

"Важливо не чекати, поки вона вибухне, а запитати: "Я бачу, що ти втомлена. Як я можу тобі допомогти?" - радить коуч.

Просто вислухайте, без порад

Жінці часто потрібно не рішення, а можливість виговоритися. Коли вона розповідає про проблеми, не треба відразу шукати варіанти вирішення або казати: "Не переживай, усе буде добре". Краще запитати: "Хочеш, я просто послухаю?" або сказати: "Я розумію, що тобі зараз непросто".

Допомагайте без зайвих запитань

Якщо ви бачите, що вона перевантажена справами, не чекайте, поки вона попросить про допомогу.

"Візьміть частину обов’язків на себе: приготуйте вечерю, приберіть, погуляйте з дітьми, щоб вона могла відпочити. Маленькі дії мають велике значення", - підкреслює експерт.

Дайте їй час для себе

Коли жінка втомлюється, їй може бути складно навіть зрозуміти, чого вона хоче. Якщо ви запропонуєте: "Може, ти просто полежиш, а я все зроблю?" або "Йди на масаж/зустріч із подругами, я з усім впораюсь", - це може стати для неї справжнім порятунком.

Підтримуйте її самооцінку

Коли жінці важко, вона може почати сумніватися в собі.

"Ваші слова можуть стати для неї джерелом енергії: "Ти сильна", "Я захоплююсь тобою", "Я вдячний, що ти є в моєму житті". Головне - щиро", - наголошує фахівець.

Будьте поруч не тільки в складні моменти, а й у буденності

Якщо чоловік помічає й цінує жінку щодня - не лише коли їй погано, а й коли все добре, - у неї буде менше емоційного виснаження. Їй не доведеться чекати кризи, щоб відчути вашу підтримку.

Чому важливо підтримувати дружину завжди?

"Жінка, яка відчуває турботу та розуміння не лише у кризові моменти, а й у звичайному житті, стає спокійнішою, щасливішою та більш впевненою в собі. А це означає, що у ваших стосунках буде більше гармонії, довіри та любові", - пояснює Віталій Курсік.