6 способів, які допоможуть повернути "іскру" та пристрасть у стосунки

Не секрет, що цукерково-букетний період і метелики в животі не триватимуть вічно. Рано чи пізно партнери почнуть жити разом і через побутові проблеми зникне пристрасть у стосунках.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Ознаки, що зникла пристрасть

Існує 7 основних ознак, які вказують на те, що пристрасть зникла з стосунків:

ви абсолютно перестали сваритися

спите окремо

їсте окремо

ніколи не ревнуєте одне одного

більше не турбуєтесь про свій зовнішній вигляд

ви з партнером ніколи не лягаєте спати в один й той самий час (разом)

користуєтеся ванною та туалетом з відкритими дверима

Що потрібно зробити

Спілкуйтесь

Розмовляйте з партнером про свої почуття, обурення та бажання щодо стосунків. Відкрита комунікація є важливою складовою здорових стосунків. Необхідно пам'ятати про це.

Проведіть час разом

Психолог радить знайти час, щоб побути разом. Проведення якісного часу разом може зміцнити зв’язок і відновити пристрасть.

Експериментуйте

Спробуйте нові речі разом, щоб збагатити свої стосунки. Це може включати спільні хобі або подорожі.

Нагадуйте один одному про те, що вас з’єднує

Спогади про спільні щасливі моменти, подарунки та слова підтримки можуть нагадати вам, що ви цінуєте один одного.

Фізична близькість

Дотики можуть зіграти важливу роль у відновленні пристрасті. Не бійтеся показувати своє кохання фізичними жестами.

Зверніться за допомогою до професіонала

Іноді важливо поговорити з психологом, який може допомогти зрозуміти глибше причини згасання пристрасті і надати індивідуальні поради.