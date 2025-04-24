6 сезонних суперфудів, які потрібно їсти прямо зараз

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля)

За словами дієтолога Наталії Самойленко, такі продукти багаті на залізо, фолієву кислоту та вітаміни групи B. Вони покращують роботу судин та мозку.

До того ж містять антиоксиданти, які захищають клітини від старіння.

Петрушка містить велику кількість фолієвої кислоти - вітаміну B9, який може знизити ризик серцевих захворювань у людей. Він знижує рівень амінокислоти гомоцистеїну, що шкодить здоров’ю серцево-судинної системи.

Зелень варто додавати у салати, просто на тарілку або робити корисні соуси.

Молода морква

Це джерело бета-каротину, що покращує зір, стан шкіри та підтримує здоровʼя печінки.

Молода морква також допомагає очищенню організму. Крім того, це чудовий перекус і її можна додавати до салатів, супів та основних страв.

Овоч має легкий сечогінний ефект і сприяє виведенню токсинів. За регулярного вживання морква допомагає очищати судини.

Черемша

Експерт зазначила, що черемша - це натуральний антибіотик та засіб для зміцнення імунітету. Вона здатна очищувати організм від токсинів. Покращує травлення та допомагає при детоксикації печінки.

Має легкий седативний ефект, може допомогти при дратівливості, безсонні, втомі. Не варто вживати черемшу у великих кількостях, адже вона може подразнювати шлунок.

Використовуйте черемшу у салатах, соусах або додавайте до супів.

Щавель, шпинат, мангольд

Це чудове джерело вітаміну для кращої підтримки імунітету та засвоєння заліза. Чудово підтримують наднирники та зменшують втому.

Регуляція травлення, адже містять органічні кислоти (яблучну, щавлеву).

"Чудова база для салатів, тушкованих страв то улюбленого зеленого борщу", - додала дієтолог.

Кропива

Завдяки високому вмісту заліза, кропива допомагає при анемії (зниженому гемоглобіні). Вітамін С у її складі покращує засвоєння заліза.

Має сечогінні властивості, виводить токсини і зайву рідину. Також сприяє очищенню печінки та нирок.

Допомагає при артритах, ревматизмі та інших запаленнях. Може також зменшувати біль у суглобах.

Її можна додавати в будь-які супи, зелений омлет та борщ.

Полуниця

Містить вітамін C (більше, ніж апельсин), а також вітаміни групи B, вітамін A, E, K. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами і уповільнюють старіння.

Флавоноїди та калій у складі полуниці сприяють зниженню тиску та зміцненню судин.

Завдяки великій кількості вітаміну C чудово підтримує імунітет. А клітковина покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Найкраще їсти свіжу, так ви отримаєте максимум користі.