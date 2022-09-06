6 сентября: почему этот день опасен, что нельзя делать, кто празднует именины

6 сентября все православные почитают память святого Евтихия.
Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.
Святой был учеником Иоанна Богослова и происходил из Севастии Палестинской. Жил Евтихий в I – начале II вв.
6 сентября считается очень опасным днем. Считалось, что сегодня можно легко заблудиться, пораниться или заболеть. Наши предки верили, что этот день по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома. 6 сентября лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке. Плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу.
День ангела 6 сентября, отмечают Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.
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Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.