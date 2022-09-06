6 вересня: чому цей день небезпечний, що не можна робити, хто святкує іменини

6 вересня всі православні вшановують пам'ять святого Євтихія.
Читайте в матеріалі Styler, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.
Святий був учнем Іоанна Богослова і походив з Севастії Палестинської. Жив Євтихій в I - початку II ст.
6 вересня вважається дуже небезпечним днем. Вважалося, що сьогодні можна легко заблукати, поранитися або захворіти. Наші предки вірили, що цей день по землі гуляє нечиста сила, тому не можна йти далеко від дому. 6 вересня краще провести вдома, в спокійних і безпечних обставинах. Поганою прикметою вважається побачити червону квітку в лісі.
День ангела 6 вересня, відзначають Арсеній, Георгій, Михайло, Максим, Петро.
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До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.