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6 сентября: почему этот день опасен, что нельзя делать, кто празднует именины

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Вторник 06 сентября 2022 06:01
6 сентября: почему этот день опасен, что нельзя делать, кто празднует именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

6 сентября все православные почитают память святого Евтихия.

Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.

Святой был учеником Иоанна Богослова и происходил из Севастии Палестинской. Жил Евтихий в I – начале II вв.

6 сентября считается очень опасным днем. Считалось, что сегодня можно легко заблудиться, пораниться или заболеть. Наши предки верили, что этот день по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома. 6 сентября лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке. Плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу.

Главные приметы 6 сентября

  • Дождь сегодня предвещает хороший урожай в следующем году.
  • Много желудей – к морозной зиме.
  • Темные тучи сулят похолодание.
  • Сильный ветер – к ухудшению погоды.
  • Синица кричит 6 сентября — вскоре прибудет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Что нельзя делать в этот день

  • Не ходите в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего
  • Нельзя смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье
  • Нельзя возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки
  • Нельзя ходить мимо кладбищ.

День ангела 6 сентября, отмечают Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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