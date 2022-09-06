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6 вересня: чому цей день небезпечний, що не можна робити, хто святкує іменини

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Вівторок 06 вересня 2022 06:01
6 вересня: чому цей день небезпечний, що не можна робити, хто святкує іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

6 вересня всі православні вшановують пам'ять святого Євтихія.

Читайте в матеріалі Styler, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.

Святий був учнем Іоанна Богослова і походив з Севастії Палестинської. Жив Євтихій в I - початку II ст.

6 вересня вважається дуже небезпечним днем. Вважалося, що сьогодні можна легко заблукати, поранитися або захворіти. Наші предки вірили, що цей день по землі гуляє нечиста сила, тому не можна йти далеко від дому. 6 вересня краще провести вдома, в спокійних і безпечних обставинах. Поганою прикметою вважається побачити червону квітку в лісі.

Головні прикмети 6 вересня

  • Дощ сьогодні віщує хороший урожай в наступному році.
  • Багато жолудів - до морозної зими.
  • Темні хмари обіцяють похолодання.
  • Сильний вітер - до погіршення погоди.
  • Синиця кричить 6 вересня - незабаром прибуде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Що не можна робити в цей день

  • Не ходіть в ліс, тому що можна заблукати і зустріти лісовика
  • Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя
  • Не можна возитися з тестом, випікати або смажити пиріжки
  • Не можна ходити повз кладовищ.

День ангела 6 вересня, відзначають Арсеній, Георгій, Михайло, Максим, Петро.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

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