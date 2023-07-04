6 речей, які слід прибрати з кухні, щоб звільнити місце

Кухонне приладдя

У кухонних шафах і на полицях потрібно періодично робити ревізію. Там можна знайти предмети, якими ви ніколи не користувалися і не будете цього робити.

Якщо цього не сталося за кілька років, ймовірності її використання практично немає. Тому не шкодуйте не тільки поламаних, але і непотрібних предметів. В результаті з'явиться багато вільного місця.

Прострочена їжа

Усі старі банки з варенням, крупою, борошном та приправами, які стали неприємно пахнути, потрібно викинути. Вони можуть становити серйозну загрозу для життя.

Тому ніколи не тримайте те, що не встигли спожити у потрібний термін. Купуйте продукти у невеликій кількості.

Посуд для свят

У кожного вдома є посуд, який використовується лише на свята. Однак, їй не місце на кухні. Все тому, що такий посуд займає багато місця, а також завжди є небезпека його розбити або пошкодити.

Посуд варто скласти у ящик і покласти у сервант. Тоді посуд не буде заважати на кухні й можна у будь-який час його дістати та поставити на святковий стіл.

Старі рушники

Якщо на рушниках з'явилися плями, які вже не виводяться, то їх потрібно викинути. Витирати руки таким рушником вже не приємно, а вони лише займають зайве місце.

Те ж саме стосується всіх інших ганчірок, губок для миття посуду або протирання поверхонь. Їх потрібно тримати у чистоті, адже на них з'являються мікроби, цвіль та неприємний запах.

Старі спеції

Коли спеції стають старими, то вони втрачають свій смак та стають ідеальним середовищем для шкідників. Не роздумуючи кидайте їх у відро для сміття.

Кулінарні книги, які ви ніколи не читали

Яскраві картинки та обкладинка на кулінарній книзі часто приваблюють домогосподарок, але не всі по ним готують. Якщо не можете їх прочитати, то вони вам не потрібні. Краще віддайте подрузі або знайомим.