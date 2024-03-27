6 речей, які щасливі пари ніколи не роблять

У поведінці щасливих пар можна простежити певні закономірності. Наведений нижче список допоможе вам не вчиняти поширені помилки і тримати відносини в тонусі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost
Замість того, щоб замовчувати свої почуття та уникнути жорсткої розмови, щасливі пари відкрито та чесно говорять про болючі речі.
Вирішення цих проблем потребує терпіння, а також сміливості.
Сімейний терапевт з Маямі Аманда Бакеро розповіла, що партнери ретельно підраховують добрі та погані вчинки один одного.
Щасливі пари усвідомлюють, що нагородою за чесність і відкритість є більше відчуття зв’язку та більш задоволене спільне життя.
У здорових стосунках обидва партнери люблять один одного, тому що вони цього хочуть, а не тому, що очікують від іншого відповіді.
Якщо виникають проблеми, то пара може обговорити це шанобливим, а не звинувачувальним тоном.
Нещасливі пари постійно сваряться та створюють дистанцію між собою.
Ті, хто має міцні стосунки, не припускають негативних намірів і готові "легко виправляти проблеми".
Експерти кажуть, що важко бути у стосунках і не робити помилок або не завдавати болю.
Щасливі пари рідко або взагалі не вдаються до обзивання, оскільки вони розуміють, що таке спілкування призводить до сварок.
Навіть люди в хороших стосунках час від часу відчувають гнів та розчарування. Але їхній загальний погляд на партнера залишається позитивним і шанобливим.
Всі пари час від часу стикаються з проблемами, однак це не привід обговорювати свою другу половинку з сторонніми, інакше ви можете втратити довіру партнера.
Якщо вам щось не дає спокою, обговоріть це з ним. Спільне подолання труднощів лише зблизить вас.
Щасливі люди приймають своїх других половинок такими, які вони є. Порівняння з іншою людиною - не тільки ознака невпевненості у своїх відносинах, але і абсолютно даремне заняття, оскільки висновки найчастіше мають мало спільного з реальністю.
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